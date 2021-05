Campagne de sensibilisation à la sécurité nautique

Trois organismes se sont alliés pour sensibiliser la population à la sécurité nautique afin d’éviter d’alourdir le triste bilan des noyades au Québec, 13 personnes ayant déjà perdu la vie par noyade depuis le début de l’année.

«Notre objectif, dans le fond, c’est de faire réfléchir les gens lorsqu’ils sont près de l’eau, de là la signature: “Près de l’eau, je réfléchis”», a mentionné Raynald Hawkins, directeur général de la société de sauvetage.

L’an dernier au Québec, 95 personnes se sont noyées, comparativement à 59 en 2019, ce qui représente une hausse de 64%.

La majorité de ces noyades est survenue sur des plans d’eau naturels comme des lacs ou des rivières, et dans la moitié des cas, les gens étaient seuls.

Cette augmentation marquée est notamment expliquée par la popularité des petites embarcations durant la pandémie.

«Le gros enjeu, c’est qu’on voit de plus en plus de gens qui achètent leur embarcation et qui font l’expérience pour la première fois, donc des néophytes, qui n’ont pas nécessairement la compétence ni la connaissance de la navigation sur nos plans d’eau», a expliqué Pierre Marquis, directeur général de Canot Kayak Québec.

Avec la pandémie, les Québécois ont été plus nombreux à passer leurs vacances au Québec et les activités extérieures, dont les sports nautiques, ont été particulièrement populaires.

«Les magasins de piscines nous ont dit qu’ils n’ont jamais vendu autant de piscines; les magasins de plein air, autant de kayaks, de planches à pagaie; la plaisance, la motomarine», a souligné Raynald Hawkins.

Cette année encore, tous les éléments sont là pour qu’on se retrouve avec une situation similaire à l’an dernier, d’où l’importance de redoubler de prudence.

Une solution bien simple

«Juste l’exemple des dispositifs de flottaison, le gilet de sauvetage, la veste de flottaison individuelle ou celle qui est gonflable va venir faire la différence dans la majorité des cas lorsque vous pratiquez un sport nautique », a précisé le directeur général de la société de sauvetage.

Sur les 31 décès liés à l’eau ou aux sports d’embarcation l’année dernière, les gens ne portaient pas leur gilet de sauvetage ou leur veste de flottaison neuf fois sur dix.