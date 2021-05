COVID-19: la baisse des cas se poursuit en Ontario et au Québec

La diminution du nombre de cas de COVID-19 s’est poursuivie dimanche au Québec ainsi qu’en Ontario, la Belle Province ayant même enregistré moins de 500 cas en 24 heures.

Le Québec a ainsi comptabilisé 477 cas et trois décès, une baisse significative à l’aube du déconfinement, alors que la province se retrouve sous la barre des 500 cas pour la première fois depuis fin septembre.

«La situation est encourageante. Je rappelle que les assouplissements annoncés entrent en vigueur le 28 mai, vendredi prochain. D’ici là, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires du palier de couleur de votre région», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Le nombre de lits d’hôpitaux occupés a également diminué dans la province avec 421 patients (-3), ceux en soins intensifs n’ayant pas bougé par rapport à la veille, avec 103 lits occupés.

Près de 83 871 Québécois ont par ailleurs reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 dans les dernières 24 heures, portant le total à plus de 4,9 millions de vaccinés.

L’Ontario a pour sa part enregistré une troisième journée consécutive sous les 2000 cas, avec 1691 nouvelles infections, contre 1794 la veille et 1890 vendredi. Quinze décès se sont aussi ajoutés au bilan. La majorité des cas ont été répertoriés dans les régions de Toronto (455 cas), de Peel (326 cas) et de York (173 cas).

Tout comme au Québec, les hospitalisations ont poursuivi leur descente dans la province où 1041 personnes sont traitées (-166), dont 698 (-8) en soins intensifs. Il s’agit d’ailleurs de la première fois depuis la mi-avril que le nombre de patients en soins intensifs est inférieur à 700.

L’Ontario a aussi franchi une nouvelle étape dans sa campagne de vaccination avec plus de 8 millions de vaccins qui ont été administrés dans la province, a précisé la ministre de la Santé Christine Elliot, sur Twitter. La province vient également d’ouvrir la vaccination aux jeunes de 12 ans et plus, emboîtant le pas à la Belle Province.

Une éclosion à Terre-Neuve-et-Labrador

Dans l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré 23 nouvelles contaminations, dimanche, dont la majorité des cas (20) sont liés à une éclosion importante à Terre-Neuve, qui fait l’objet d’une enquête.

La Nouvelle-Écosse a pour sa part ajouté 74 nouvelles infections et deux décès à son bilan.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a recensé 461 nouveaux cas et un décès. La région de Winnipeg reste le centre le plus important de contamination alors qu’elle a répertorié une hausse de 299 cas.

Rappelons que le premier ministre Brian Pallister avait demandé au président américain, Joe Biden, d’envoyer des doses dans la province pour faire face à la situation. La province des Prairies continue d’ailleurs d’occuper la tête des provinces canadiennes et des États américains avec une moyenne de 340,9 cas par million d’habitants, loin devant l’Alberta, en deuxième position au Canada avec 188,1.

En après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 358 488 cas (+2723) et de 25 224 décès (+21).

La situation au Canada: