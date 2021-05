De jeunes cinéastes inspirés par un village abandonné

Quand on produit un film à petit budget, ce n’est pas toujours évident d’avoir accès à des décors élaborés, mais de jeunes cinéastes de la région de Québec ont réussi à contourner ce problème en profitant des derniers moments d’un village historique construit pour une grande série américaine.

Les amis Thomas Dufour et William Cantin ont trouvé l’endroit rêvé pour leur court métrage Poudre noire, dont le scénario se déroule au 19e siècle.

«Poudre noire, c’est l’histoire de quatre gars qui sont envoyés dans un autre village. Pour ce faire, ils vont devoir traverser une forêt. C’est quatre gars qui ne se connaissent pas, donc la chimie est plutôt négative, puis tout ça finit en chasse à l’homme», a mentionné Thomas Dufour, scénariste.

Avec ce décor parfait, les jeunes hommes ont tenté de réaliser un film qui ressemble un peu plus à un style américain. Et ils peuvent dire un grand merci à la production américaine qui a décidé d’abandonner une saison supplémentaire de Barkskins.

C’est en étant lui-même figurant dans la série Barkskins en 2019 que William a découvert le village historique qui avait été monté de toutes pièces à l’époque.

«J’avais adoré tourner là, puis je me rappelais où était le village. Ce n’est pas tout le monde, à part ceux qui ont été sur le plateau, qui sait c’est où. Je me suis rendu au village, je suis allé cogner aux portes des voisins pour demander le terrain maintenant il appartient à qui. Vu que National Geographic n’a pas renouvelé pour une saison 2 de Barkskins, le village était comme abandonné, si on veut. Donc, j’ai réussi à entrer en contact avec le propriétaire du terrain», a expliqué le jeune cinéaste.

«Je suis allé chez lui, j’ai parlé du projet, si on pouvait faire de quoi, s’il y avait possibilité de tourner là. Ils ont dit qu’ils allaient le démolir pour le 15 juin, il n’y aura plus rien», a-t-il ajouté.

Le projet Poudre noire a donc été réalisé en huit jours de tournage, avec plus de 40 participants, acteurs, figurants, membres de l’équipe technique, et tout ça avec un budget de moins de 2000 $.

Les deux jeunes cinéastes espèrent faire une tournée de festivals en 2022 et dévoiler leur film Poudre noire au grand public en 2023.