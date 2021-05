Des changements à venir chez le Canadien?

Au lendemain de leur défaite sans appel de 5 à 1 aux mains des Maple Leafs de Toronto, les joueurs du Canadien de Montréal songent déjà au prochain match de leur série et ont l’intention de se retrousser les manches.

Contrairement au duel de jeudi, ils n’ont pu freiner la bande d’Auston Matthews qui a profité entre autres de quatre avantages numériques consécutifs pour prendre le contrôle de l’affrontement en deuxième période. Avec deux buts d’affilée et 20 tirs pendant l’engagement, elle a fait payer cher au Tricolore son indiscipline et son jeu peu convaincant.

Maintenant, il est temps d’effectuer des ajustements, surtout que deux parties en autant de soirs attendent les deux formations au Centre Bell. Conséquemment, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a ouvert la porte à des changements.

«On va analyser les deux matchs et on va brasser notre formation le mieux possible pour le match de lundi», a-t-il indiqué en vidéoconférence, dimanche.

Cela dit, Ducharme a été interrogé sur la possibilité d'employer le jeune Cole Caufield, qui a bien tiré son épingle du jeu sur l'avantage numérique et en prolongation, à trois contre trois. Un rôle limité est-il dans les plans?

«Je ne pense pas qu’on a peur de l’utiliser à cinq contre cinq. On a de la profondeur. On veut que tout le monde puisse entrer et offrir une contribution, a expliqué l'instructeur-chef. S’il est en uniforme, il ne sera pas seulement en supériorité numérique.»

Si plusieurs voient l'urgence de procéder à des changements après la défaite de 5 à 1, Ducharme y va selon les besoins.

«C’est 1 à 1 dans la série, on a un match numéro 3 à la maison. On est dans une bonne position, nous ne sommes pas dans une position précaire. On va analyser les deux matchs et on va brasser notre formation le mieux possible pour le match de lundi.»