Golf: «La COVID-19 nous a sauvés»

La pandémie a donné un second souffle à l’industrie dépérissante du golf, qui retrouve son achalandage d’il y a 40 ans, alors que l’engouement pour ce sport a explosé depuis l’été 2020.

Jacques Bélanger

Propriétaire de Golf Beauport

« Ça fait des années que c’était en baisse et là, en 2020, on a connu un bond de 30 % de revenus par rapport à l’année précédente. La COVID-19 nous a vraiment sauvés ! » lance Jacques Bélanger, propriétaire de Golf Beauport.

Et le constat est le même un peu partout à Québec. Au Club de Golf Orléans, les revenus ont été excellents, malgré la fermeture de sa salle de réception. Un total de 45 membres se sont ajoutés, une première en 15 ans.

Du côté du Golf de la Faune, l’engouement est tel que certains golfeurs sont prêts à aller dans l’illégalité pour pouvoir jouer.

« Nos membres ont augmenté de 290 % en un an, passant de 80 à 230, et la liste d’attente est pleine. C’est rendu que des gens nous envoient des pots-de-vin de 1000 $ pour avoir une place », affirme son directeur général, Christopher Perreault.

Nouvelle clientèle

Photo Didier Debusschère

D’après Martin Ducharme, président de l’Association des clubs de golf du Québec, on fait face à un achalandage record partout au Québec.

« Il faut revenir il y a 40 ans pour revoir exactement ce qu’on vit présentement dans l’industrie du golf », souligne-t-il.

Selon plusieurs acteurs du milieu, c’est l’arrivée d’une nouvelle clientèle plus jeune en quête d’activités à faire pendant le confinement qui est à l’origine de ce regain de popularité.

Photo Didier Debusschère

« Comme il n’y avait pas grand-chose à faire, ça nous a poussés à nous lancer là-dedans, c’est une belle activité familiale qui nous permet d’être à l’extérieur », confirme Julie Dusseault, qui pratique ce sport avec son conjoint et ses enfants depuis l’an dernier.

« C’était l’un des seuls sports accessibles, alors j’ai décidé d’initier ma conjointe et mes enfants. Finalement, on a eu la piqûre ! » raconte pour sa part Dave Baker.

autre année exceptionnelle

La saison 2021 risque d’être aussi bonne, sinon meilleure que la précédente, notamment en raison de dame Nature, qui a été particulièrement clémente jusqu’ici.

« On a ouvert au début du mois d’avril, trois semaines plus tôt qu’à l’habitude, et les terrains sont en parfaite condition. C’est notre meilleur début de saison en 35 ans », souligne M. Bélanger, de Golf Beauport.

Une situation qui se reflète aussi sur les verts du Golf de la Faune, à Charlesbourg. L’entièreté de la saison 2020 a attiré 30 000 personnes, alors qu’on en recense déjà 7000 depuis le 16 avril. « Les chiffres sont prometteurs ! » indique le directeur général de l’endroit.

- Avec la collaboration de l’Agence QMI

Pénurie de main-d’œuvre... et de bâtons

L’achalandage important des clubs de golf qui a redonné vie à une industrie qui battait de l’aile a causé une pénurie de bâtons, alors que la main-d’œuvre est toujours difficile à aller chercher.

« On a perdu de nombreux employés à temps plein, on n’a pas eu le choix de donner une partie de notre travail de tonte et d’entretien à une entreprise privée. Il y a définitivement une pénurie », soutient le propriétaire de Golf Beauport, Jacques Bélanger.

Encore à la recherche de main-d’œuvre, M. Bélanger affirme que le recrutement est difficile.

Le directeur général du Golf de la Faune, Christopher Perreault, fait le même constat. Selon lui, la Prestation canadienne d’urgence (PCU) est en partie responsable de cette problématique.

« Quand tu as reçu 2000 $ par mois à ne rien faire, c’est difficile de te lever tôt le matin pour travailler à 15 $ l’heure », dit-il.

heureux problème

À cela s’ajoute une pénurie de bâtons de golf, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Au Golf Beauport, il n’est plus possible de se procurer un bâton gaucher.

« Les entreprises se sont basées sur les chiffres de 2019 pour produire leur équipement, alors on en a manqué durant toute la saison l’an dernier. Et le retard n’a toujours pas été comblé », explique M. Bélanger.

Ce dernier convient tout de même qu’il s’agit d’un « heureux problème », étant donné que l’engouement de ce sport est directement responsable de celui-ci.