Jessy Lacourse se retrouve dans la lutte pour une place à Tokyo

Jessy Lacourse a réussi une performance qui a complètement dépassé ses attentes, vendredi soir, à l’occasion du 3000m steeple disputé à New York.

Lacourse a signé un chrono de 9 min 40 s 86 pour établir une nouvelle marque provinciale, record qu’elle avait brisé une première fois le 1er mai à Kansas avec un temps de 9 min 50 s.

«Dans mes rêves les plus fous, je souhaitais réussir un chrono de 9 min 43 s», a-t-elle raconté. «J’aurais été satisfaite d’un temps de 9 min 45 s et ce 9 min 40 est inespéré. Cette performance change tout. Avec un temps de 9 min 40 s, j’entre dans le niveau international. J’ai peut-être une chance d’aller aux Jeux olympiques.»

«Mon objectif est de continuer de m’impressionner pour voir où je peux aller, de poursuivre la coureuse du club de l’Université Laval qui compte encore deux années d’admissibilité dans les rangs universitaires et qui a terminé la rencontre de New York au 4e rang. J’aurai une autre belle opportunité vendredi prochain à Portland sur une piste que je connais bien et où j’avais établi mon record personnel (9 min 55 s) en 2019.»

«À Portland, c’est réaliste de croire que je serai capable de descendre sous les 9 min 40 s», de poursuivre Lacourse. «C’est une piste incroyable et j’ai vraiment hâte. Ça sera excellent si je réussis un temps en bas de 9 min 45, mais mon objectif A est de réussir le meilleur temps par une Canadienne cette année.»

La Canadienne Charlotte Prouse a réussi un temps de 9 min 39 s 78 le 9 mai à Walnut, en Californie. L’Olympienne Geneviève Lalonde détient le record canadien avec un chrono de 9 min 29 s 82, réussi le 18 mai 2019 en Chine. Le standard olympique est de 9 min 30 s. Une place dans le Top 45 mondial et dans le Top 3 national sont les critères de sélection pour les athlètes qui ne réussissent pas le standard olympique.

Lacourse visait une participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, mais son plan de match vient de changer. «Je suis dans le coup pour Tokyo et parmi les cinq ou six filles qui ont des chances de se qualifier au 3000m steeple. Cette année, une seule Canadienne est descendue sous la barre des 9 min 40 s et les autres n’ont pas encore couru. La Fédération internationale tient toutefois compte des résultats depuis 2019 pour établir son Top 45.»

«J’ai maintenant ma place parmi les prétendantes pour un laissez-passer pour les Jeux olympiques, mais je ne pourrai pas me comparer avec les autres Canadiennes tant que les essais olympiques à Montréal à compter du 24 juin n’auront pas lieu», d’ajouter la protégée de Félix-Antoine Lapointe. «Je participerai aux essais pour me qualifier pour Tokyo.»

Victoire de Desgagnés

Toujours à New York, Jean-Simon Desgagnés a remporté l’épreuve du 3000m steeple avec un temps de 8 min 29 s 41, performance qui le laisse à quelques centièmes de son record personnel.

De son côté, Thomas Fafard a établi un record personnel de 13 min 42 s 86, pour terminer au deuxième rang de l’épreuve du 5000m. Il a abaissé son meilleur temps de 15 secondes.