Julie Perreault en cinq rôles télé

Gérante de bar, pharmacienne, détective, enseignante... Julie Perreault a occupé divers emplois au petit écran depuis ses véritables débuts, alors qu’elle était l’amoureuse de Louis Morissette dans «3 x rien». Celle qui prête ses traits à une criminologue pour «Doute raisonnable» a joué des personnages marquants. En voici cinq.

-Fanny Campagnolo, «Minuit, le soir»

Son premier rôle à marquer durablement les esprits à la télé, Julie Perreault l’a défendu avec sincérité et une grande émotivité. Sous la caméra omniprésente de Podz, elle a prêté, convaincante, ses traits à une jeune femme devenue patronne d’un bar qui devait modifier et dynamiser son image. Débarquée dans un univers unique, où l’alcool, la musique et les tensions sexuelles peuvent créer un cocktail explosif, sa Fanny en a vu de toutes les couleurs. Sa complicité avec Claude Legault alias le portier troublé Marc Forest a donné lieu à des scènes chargées d’émotivité et d’une redoutable efficacité.

-Eugénie Elliot, «Les soeurs Elliot»

Pour cette série dramatique où l’humour ne laisse pas sa place, la comédienne a pour soeurs Isabel Richer et Sylvie Léonard. Plus jeune des trois, elle gagne sa vie en tant que pharmacienne. Elle est bohème, a un look un peu garçon manqué et adore enfourcher sa moto. Elle s’épanche moins et tient les fortes réactions plus à distance que ses soeurs. Or, cela ne l’empêche pas d’être grandement bouleversée par le retour de son père, joué par Gilbert Sicotte, disparu quelque 30 ans. Bien que portées à vivre des confrontations, les trois soeurs s’épaulent toujours.

-Isabelle Latendresse, «19-2»

Dans l’univers dramatique de la série policière «19-2», nombreux sont les problèmes personnels et les situations sous haute tension. Pas surprenant, donc, que la brillante détective que Julie Perreault - qui a retrouvé Claude Legault - incarne soit une femme qui n’a pas le sourire facile. Forcée de surveiller un ex aux agissements répréhensibles (joué par Réal Bossé), aussi père de son garçon, elle tient tête à quiconque veut se frotter à elle au poste et chez elle. Bref, elle n’entend pas à rire. Bourrée de connaissances et à l’esprit vif, elle effectue son boulot avec professionnalisme.

-Isabelle Cousineau, «30 vies»

Preuve qu’elle peut aussi porter une quotidienne sur ses épaules, Julie Perreault a plus tard hérité du 10e et dernier membre important du corps professoral de l’École du Vieux-Havre, là où Fabienne Larouche a imaginé tant d’intrigues. La comédienne a donné vie à une enseignante investie d’une mission, souhaitant envers et contre tous faire la différence dans une classe composée de délinquants. Sa résilience était belle à voir. Pour ce téléroman, elle a partagé des scènes avec Denis Bouchard, qui jouait son mari, et Rémy Girard, directeur adjoint de l’établissement scolaire.

-Brigitte Francoeur, «L’Échappée»

Pour un retour remarqué, c’en fut tout un. Dès que Brigitte Francoeur a remis les pieds dans sa ville natale de Sainte-Alice-de-Rimouski, les événements dramatiques s’y sont bousculés. Selon Julie Perreault, son personnage central des premières saisons de ce téléroman était une femme «bien mal équipée dans la vie». Affublée de moult défauts, elle avait au moins le mérite de posséder un grand coeur. Entretenant une relation difficile avec son père, elle n’a pas vécu des retrouvailles des plus heureuses. Intense, Brigitte Francoeur a mis fin à cette aventure en confrontant son agresseur pour clore la quatrième saison.