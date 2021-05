Louis-Joseph Papineau deviendra un personnage patrimonial

Dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, annoncera lundi la désignation de Louis-Joseph Papineau comme personnage historique, ont appris en exclusivité l’Agence QMI et TVA Nouvelles.

Un avis d’intention de classement comme bien patrimonial pour le monument des patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, sera également émis.

«Le chef du Parti patriote, Louis-Joseph Papineau, est une figure importante de notre histoire. Il a été un fervent défenseur de son peuple et de ses institutions parlementaires. En cette année qui marque le 150e anniversaire de son décès, je suis heureuse de pouvoir rappeler son souvenir et de permettre son inscription au Registre du patrimoine culturel du Québec», a déclaré Nathalie Roy, par communiqué.

VINCENT GUILBAULT/L'OEIL RÉGIONAL/AGENCE QMI

Aussi connu sous le nom de la «colonne des Braves», le monument des patriotes du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges est une initiative de l’Institut canadien de Montréal afin de rendre hommage aux victimes des rébellions du Bas-Canada de 1837 et de 1838, et de rappeler la mémoire des 12 patriotes exécutés en 1839. Depuis son inauguration, cet obélisque de 18 mètres est associé à ces événements majeurs de l’histoire du Québec.

Un avis d’intention représente un statut temporaire permettant au ministère de la Culture et des Communications de procéder à l’étude menant à l’attribution d’un statut de protection. Un immeuble ou un site sous avis d’intention de classement bénéficie de la même protection qu’un immeuble ou un site classé.

«Par cette désignation et l'avis de classement, le gouvernement du Québec souhaite perpétuer la mémoire et l’héritage de personnages qui ont joué un rôle notoire dans l’histoire du Québec et qui ont contribué à forger l’identité de ces citoyennes et citoyens», peut-on également lire dans le communiqué.

Le 23 septembre 2021 marquera le 150e anniversaire du décès du populaire patriote et ancien député.