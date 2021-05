Manifestation contre les rénovictions à Montréal

Une centaine de personnes se sont réunies dimanche au métro De l'Église, à Verdun, afin de se mobiliser contre les rénovictions et rendre un hommage à l’un de leurs voisins, qui s'est enlevé la vie après avoir reçu un avis d'éviction de son nouveau propriétaire.

Ils ont d'abord récité des discours avant de dévaler la rue de l'Église, et ont envoyé leurs vœux à la famille de l'homme de 73 ans décédé. «So so so, solidarité, avec les rénoévincés», ont scandé les participants sur place autour de 14h.

«Je ne le connais pas, mais je connais des gens qui le connaissent. Tout le monde qui vit ici depuis longtemps se connait», a exprimé Lyn Lee, membre de Verdun, ensemble contre la gentrification, groupe qui lutte contre les évictions dans l'arrondissement.

La semaine dernière, on apprenait dans La Presse qu'un homme s'était enlevé la vie après avoir reçu un avis d'éviction de son nouveau propriétaire, lui qui habitait dans son logement depuis 40 ans. L'enquête du coroner ne lui décelait aucun antécédent médical pertinent en lien avec le décès.

«Il y a des gens dans le groupe qui le connaissaient personnellement, qui connaissaient ses voisins. Ça nous a affectés beaucoup et on s'est mobilisé rapidement autour de ça pour montrer notre solidarité», a expliqué Gabriel, un autre membre du groupe.

Selon lui, plusieurs locataires de longue date sont victimes de rénovictions dans le quartier, et les personnes avec moins de revenus partent pour s'établir ailleurs.