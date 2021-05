Une victoire pour le capitaine

Plutôt discret lors du premier affrontement de la série, deux jours plus tôt, Auston Matthews a su remettre les pendules à l’heure samedi soir dans un gain convaincant de 5 à 1 des Maple Leafs de Toronto face au Canadien.

Le lauréat du Trophée Maurice-Richard cette année a non seulement inscrit le but de la victoire, au début de la deuxième période, mais il a aussi contribué à ceux de ses coéquipiers Rasmus Sandin et Williams Nylander.

La série est maintenant égale 1-1 et les deux prochains débats auront lieu au Centre Bell lundi et mardi.

« Cette victoire est très significative, a raconté Matthews après le match. Non seulement pour notre équipe, mais aussi et surtout pour John [Tavares]. Il est notre capitaine et un grand leader. »

Une victoire d’équipe

Tombé au combat, deux jours plus tôt, l’attaquant vedette des Maple Leafs ne reviendra pas dans cette série.

On a tous eux une pensée pour lui avant la rencontre, a renchéri Matthews, et tous les joueurs ont bien répondu. On a maintenu notre pression en attaque et neutralisé l’adversaire en zone défensive. C’est ce qui a fait la différence. »

Après le but de son coéquipier Jason Spezza, Matthews a profité d’un retour de lancer dirigé par son coéquipier Justin Holl, pour inscrire son premier but de la série, lui qui avait été blanchi deux jours plus tôt malgré huit tirs au filet.

Des éloges du coach

« Il a été une bougie d’allumage, a dit Sheldon Keefe au sujet de son centre vedette. En fait, il a offert le rendement dont on s’attend de lui. Il a excellé dans toutes les facettes du jeu. »

L’entraîneur en chef des Maple Leafs avait des éloges à formuler non seulement à l’endroit de Matthews, mais à tous ces joueurs.

« Chacun a fait sa part, a-t-il fait remarquer. En deuxième période, on a contrôlé la rondelle de façon très efficace. De l’autre côté, on a senti une certaine fatigue et nous les avons forcés à prendre des punitions », a affirmé Keefe.

En fait, six punitions consécutives ont été imposées au Canadien pendant les deuxième et troisième périodes.

« Nos rivaux ont indiqué qu’ils préconiseraient un jeu physique, a dit Keefe. Il y a un risque à prendre... »

Il s’agit d’une première victoire en séries éliminatoires pour les Maple Leafs aux dépens du Tricolore depuis le 2 mai 1967. Une date mémorable qui a signifié la dernière... conquête de la coupe Stanley des représentants de la Ville-Reine.