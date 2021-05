Vaccination des jeunes: 1000 doses supplémentaires reçues dans l’ouest de Montréal

Les jeunes ont été au rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 cette fin de semaine à Montréal, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ayant dû commander près de 1000 doses supplémentaires pour poursuivre la campagne.

La vaccination sans rendez-vous a rencontré un important succès cette fin de semaine à la clinique de vaccination temporaire de l’aréna Bill-Durnan, où les adolescents de 12 à 17 ans peuvent se rendre jusqu’à lundi.

Sur les 1213 doses administrées dans cette clinique au cours des journées de samedi et de dimanche, 890 ont été destinées à des jeunes de cette tranche d’âge, a indiqué Carl Thériault, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Près de 1000 doses additionnelles ont alors dû être commandées pour continuer de répondre à la forte demande.

«Ces 1000 doses s’ajoutent aux quelque 1300 doses que nous avions prévues pour le long week-end», a précisé le porte-parole par courriel.

Rappelons que la prise de rendez-vous pour les jeunes de 12 ans et plus commence le 25 mai sur Clic Santé, où plusieurs plages horaires leur seront réservées les soirs et les fins de semaine.

