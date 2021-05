COVID-19: il est trop tôt pour faire le party, prévient Régis Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, demande à ses concitoyens d’éviter les rassemblements, comme ceux qui ont eu lieu au parc Victoria dernièrement, rappelant qu’il est encore trop tôt pour festoyer.

«Je le sais, nous sommes fatigués, nous avons le goût de nous retrouver, mais ce n'est pas le temps de partir en peur. J'en appelle à la prudence, à votre sens des responsabilités et au civisme pour respecter la distanciation dans les parcs de la ville et éviter les rassemblements», a-t-il écrit lundi sur les réseaux sociaux.

Samedi dernier, des centaines de personnes avaient convergé vers le parc Victoria, en Basse-Ville, où les consignes sanitaires, comme la distanciation et le port du masque, étaient loin d’être respectées par tous.

Des policiers étaient présents, mais tolérants de la situation.

La Capitale-Nationale est encore en zone rouge et ne passera en zone orange que vendredi prochain.

On comptait 18 nouvelles infections lundi dans la Capitale-Nationale.

Même s’il y a moins de nouveaux cas quotidiens que dans les précédentes semaines, la pandémie n’est pas encore terminée, a rappelé le maire dans une courte vidéo.

«Je veux dire à tout le monde: je comprends que vous avez le goût de faire le party, on a vraiment tous le goût aussi, mais il est trop tôt. Faites attention, c’est comme ça qu’il y a des nouveaux foyers d’éclosions», a-t-il prévenu.

Toutefois, la Ville de Québec n’entend pas déployer des policiers à tous les coins de rue pour faire respecter les règles sanitaires.

«On ne peut pas envoyer des centaines de policiers dans tous les parcs pour policer la ville. On ne peut pas créer un état policier», a expliqué M. Labeaume, rappelant que ce sont aussi les contribuables qui paient la note.

Ramassez vos déchets

Enfin, le maire en a profité pour lancer un appel au civisme, puisque plusieurs fêtards avaient laissé leurs déchets à terre en fin de semaine au parc Victoria.

«Au parc Victoria, nos employés, ça (leur) a pris quatre fois plus de temps pour ramasser les vidanges. C’était dégueulasse», a-t-il signalé. «Alors ramassez vos vidanges, soyez corrects avec votre voisin, du civisme.»

«On ne fait pas de party maintenant, on persiste, on est patient; et on va en faire quelques uns dans quelques semaines», a ajouté le maire de Québec.