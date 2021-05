Gallagher reste calme

Il n’est pas l’unique attaquant au neutre. Mais après trois matchs, Brendan Gallagher n’a toujours pas marqué et obtenu de point dans cette série contre les Maple Leafs. Utilisé pour une moyenne de 13 min 31 s après trois rencontres, Gallagher dit se sentir de plus en plus confortable depuis son retour au jeu après une fracture au pouce de la main droite.

« Pour le premier match, ça se déroulait rapidement pour moi. Pour les deux autres matchs, je trouvais que j’avais des jambes. Je sais que les gens regarderont les buts. Je sais aussi que je devrai marquer un but important dans cette série. Mais tant que j’ai des chances, ça me va. Je me sens bien. »

– Brendan Gallagher

Carey Price a réitéré sa confiance en ses coéquipiers malgré une offensive des plus timides avec seulement quatre buts en trois rencontres. Mis au parfum de la déclaration de son gardien, Shea Weber a aimé sa réaction.

« C’est immense. Price nous donne une chance de gagner tous les soirs. Il a encore réalisé de gros arrêts. C’est rassurant de savoir qu’il croit en nous. Ça nous donnera confiance pour enfin débloquer. »

– Shea Weber

Utilisé à la pointe de la première vague en supériorité numérique, Weber n’a pas caché sa déception par rapport au jeu de l’équipe dans cette importante facette.

« Nous devons trouver des façons de dynamiser notre jeu en avantage numérique. C’est frustrant. Nous voudrions faire la différence, mais nous ne le faisons pas. Il y a eu des ajustements. »

– Shea Weber

Carey Price a décrit son arrêt miracle contre Jason Spezza.

« C’était un geste de désespoir. Je m’attendais à un tir et j’ai mordu. Il y a finalement une passe transversale et je suis revenu à temps en sortant mon bâton. »

– Carey Price