Grève du personnel de soutien: «On comprend que c’est difficile pour les parents»

Près de 115 000 écoliers de la région de Montréal resteront à la maison mercredi et jeudi lors d’une grève du personnel de soutien.

Pour la présidente de la FEESP-CSN, Nathalie Arguin, ces employés n’avaient plus d’autre choix pour faire entendre leurs voix face au gouvernement Legault.

«On a laissé toute la chance à la négociation. Ça fait plus d’un an et demi qu’on négocie avec le gouvernement [...] Quand on parle d’une grève, on est rendu à l’ultime recours pour les travailleuses et les travailleurs», a-t-elle expliqué en entrevue à LCN lundi.

Consciente des difficultés que cette grève peut avoir sur les familles, Mme Arguin dit avoir néanmoins reçu des messages de soutien.

«On comprend que c’est énormément difficile pour les parents, mais ça l’est tout autant pour les travailleuses et les travailleurs qui sont là depuis le début de la pandémie. [...] Quand les travailleuses et les travailleurs sont rendus à se priver de salaire pour faire entendre leurs revendications, c’est l’ultime recours», a-t-elle lancé.

«Pensez à la personne que vous connaissez par son nom: la secrétaire, le concierge, la technicienne en éducation spécialisée, votre personne au service de garde... Pensez à eux, avec votre appui, ça va se terminer et on aura une entente cette semaine si le gouvernement veut bien y mettre du sien.»

Le principal point d’achoppement des négociations reste les salaires alors que la hausse proposée par Québec serait «nettement insuffisante», selon la présidente de la FEESP-CSN.

«On va espérer que ça va vraiment faire comprendre au gouvernement qu’il faut s’asseoir à la table des négociations et qu’il faut qu’il nous fasse de nouvelles offres: 5% sur trois ans, c’est nettement insuffisant.»