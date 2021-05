Dans ma classe, il y a des trous partout, la peinture s’effrite, mes affaires tombent car la tablette sous mon bureau a disparu, et il n’y a pas d’autre bureau en bon état de libre. Les fenêtres sont bruyantes et ne s'isolent presque pas. La moitié du bâtiment risque de s’effondrer, et nous ne savons pas quand les travaux commenceront.

Malgré les défauts physiques du bâtiment, je reste très attachée à cette école. Le personnel est très sympathique, l’ambiance est joyeuse, et nous rentrons souvent le matin avec de la musique dans les haut-parleurs, ce qui est une excellente façon de commencer sa journée.

Public vs privé

Notre école s’effondre pendant que le gouvernement subventionne encore les écoles privées, qui ne manquent pas de budget. Les parents envoient de plus en plus leurs enfants dans les écoles privées, car les écoles publiques sont en piteux état. Voici pourquoi le gouvernement donne plus d’argent au privé.

L'éducation d'un élève, en moyenne, coûte 8000$ au gouvernement. Dans le système public, il doit payer la totalité de ce montant, tandis que dans les écoles privées, les parents payent. Cela lui coûte donc moins cher. Mais toutes les familles ne peuvent pas se permettre d’envoyer leurs enfants dans de telles écoles; ils doivent donc demeurer dans des écoles publiques, où les fenêtres sifflent et où la ventilation est défectueuse.

Si le gouvernement arrêtait de subventionner les écoles privées, les écoles publiques pourraient enfin être réparées, avoir du matériel de qualité et offrir une meilleure éducation aux élèves.

Anaïs Nguyen-Toussaint

Étudiante en 3e secondaire, école Sophie-Barat

Montréal