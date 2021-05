Rassemblement devant un gym clandestin de Longueuil

Des dizaines de personnes se sont rassemblées, lundi, devant un gym clandestin de Longueuil fermé par la police la semaine dernière.

La police a expliqué être intervenue vers 12 h 30 pour un rassemblement devant un centre d’entrainement clandestin situé dans un local industriel du boulevard Kimber, dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

Le rassemblement s’est tenu à l’invitation de Patrick Émond, qui avait aménagé le gym. Ce dernier avait été obligé de mettre la clé sous la porte la semaine dernière par la Cour du Québec, après avoir refusé de se conformer aux consignes de la Santé publique, avait rapporté le Journal de Montréal le 17 mai.

Lors du rassemblement, M. Émond a pénétré dans son local sous les yeux de policiers, qui sont intervenus auprès de lui.

«Je vais tomber aujourd’hui un criminel, parce que je vais rentrer dans mon local, mesdames et messieurs», a commenté ce dernier en se filmant avant de se diriger vers la porte du local.

Dans la vidéo, on peut voir l’homme débarrer et ouvrir la porte tranquillement, avant d’entrer, suivi par deux partisans, puis par deux policiers. L’homme a été arrêté et menotté dans les minutes suivantes, un geste bruyamment dénoncé par ses partisans.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé avoir procédé à l’arrestation d’un homme de 49 ans «pour entrave et méfait», sans le nommer.

«Malgré le nombre de personnes sur place, tout s’est déroulé dans le calme et les manifestants ont quitté en convois pour une destination inconnue par notre service», a ajouté le SPAL dans un bref communiqué.

Selon le tribunal, M. Émond opérait son gym clandestin depuis le début de la pandémie dans un local qu’il louait pour son entreprise de soudure. Une enquête du SPAL, qui avait notamment infiltré les lieux, a permis de déterminer qu’une quarantaine de personnes profitaient des installations.

