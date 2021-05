Un hôpital laisse partir seul un patient atteint d’Alzheimer

Un Montréalais atteint d’Alzheimer a manqué à l’appel toute la nuit de dimanche à lundi après que l’Hôpital Notre-Dame l’eut laissé sortir sans considérer son état de santé, pourtant inscrit dans son dossier médical.

Claude Bérard

Claude Bérard, 85 ans, a finalement été retrouvé lundi matin dans le hall d’entrée d’un immeuble du Plateau-Mont-Royal, complètement désorienté alors qu’il se trouvait dans un lieu qu’il ne connaissait pas.

« Il avait seulement une blouse, un bermuda et des sandales pas de bas », relate sa fille, Sylvie Bérard, encore sous le choc.

Dans la foulée, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a ouvert une enquête pour déterminer où il a bien pu y avoir un manquement, le personnel hospitalier n’ayant pris connaissance du problème de santé au dossier du patient qu’après sa disparition.

« Probablement que si on avait su que c’était une personne atteinte d’Alzheimer, on aurait agi différemment », reconnaît Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint du programme de santé physique générale et spécialisée au CIUSSS.

Pas de doutes du personnel

Chose certaine, la visite de l’octogénaire à l’hôpital ne s’est pas déroulée selon le protocole établi pour les personnes qui souffrent de démence.

Amené dimanche matin aux urgences de l’Hôpital Notre-Dame pour un problème de jambe qui n’a rien à voir avec l’Alzheimer, M. Bérard a obtenu son congé aux alentours de 15 h, heure à laquelle sa conjointe était prévenue qu’il reviendrait en taxi.

« Il n’y a pas eu de doutes sur sa capacité à se rendre chez lui. Il a pu donner son adresse à l’infirmière », indique M. Milette.

Le gestionnaire relate que, sur la vidéo captée par la caméra de surveillance, on peut clairement voir Claude Bérard attendre son transport avec un gardien de sécurité pour ensuite se diriger seul vers le véhicule.

Puis, on l’aperçoit parler au chauffeur quelques minutes pour finalement ressortir et partir à pied.

« Habituellement, pour les personnes avec des problèmes cognitifs, on accompagne le patient jusqu’à la porte du taxi et on donne l’adresse directement au chauffeur », se désole Pierre-Paul Milette.

« C’est malheureusement négligent de la part des autorités médicales, déplore Me Paul G. Brunet du Conseil de protection des malades. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne laisse pas partir quelqu’un comme ça sans meilleur encadrement. »