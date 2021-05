Un tueur de chats en liberté dans l’Ouest de l’île ?

Un tueur de chats pourrait sévir à Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal, s’inquiètent des citoyens du secteur.

Une citoyenne, Robin Grace, a récemment expliqué sur la page Facebook « Lost and found pets of the West Island » avoir découvert des corps de chat décapités pour une troisième semaine de suite sur le chemin du bord du lac, près de l’avenue Bowling Green.

« Je ne peux pas être certaine, mais je crains que quelqu’un tue des chats. C’est la troisième semaine de suite que je trouve un chat décapité (aujourd’hui, il y en avait deux côtes à côte) à la même place », a-t-elle écrit samedi.

Mme Grâce a expliqué à CTV News s’être demandé si elle imaginait des choses. En effet, après avoir découvert et signalé la découverte du premier chat à la sécurité publique de Pointe-Claire, la femme a été choquée de constater qu’il y avait toujours un chat décapité sur place la semaine suivante. Or, la sécurité publique a assuré avoir ramassé la dépouille du premier félin.

La citoyenne est retournée sur les lieux samedi pour en avoir le cœur net. « C’est alors que j’ai vu deux corps très différents. [...] Les chats semblaient avoir été déposés côte à côte et n’avaient plus de tête », a-t-elle ajouté en entrevue avec la chaine anglophone lundi.

Plusieurs résidents des environs ont réagi à la publication de Mme Grace sur Facebook en faisant remarquer que plusieurs chats ont été portés disparus récemment dans l’Ouest de l’île de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal a indiqué à l’Agence QMI être au fait de la situation et suivre le dossier de près, sans toutefois pouvoir offrir plus de détails sur cette histoire sordide.