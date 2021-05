À 19 ans, il retrouve le courage de se battre contre son cancer

Un jeune homme de 19 ans atteint d’un cancer incurable a retrouvé la force de se battre, ému par la vague de dons reçus grâce à une collecte visant à couvrir le coût du traitement qui lui permettrait de prolonger sa vie.

« Ça m’a donné de la confiance et la force pour continuer mon combat. Quand j’ai vu que même des gens que je ne connais pas personnellement m’ont appuyé, je n’avais pas de mots pour décrire le sentiment. J’étais vraiment ému », confie Mathieu Côté, de Longueuil.

En septembre, on lui a diagnostiqué un glioblastome de stade 4. À peine deux jours après la découverte de sa tumeur maligne, logée dans la moelle épinière, il a abruptement perdu l’usage de ses jambes.

« J’avais des faiblesses depuis l’été, mais je pensais juste être fatigué. Puis tout s’est passé très rapidement. Je suis rentré à l’hôpital un mardi et le vendredi, je ne pouvais plus bouger mes jambes et on m’opérait dans la journée », se souvient-il.

L’intervention chirurgicale n’aura pas permis de retirer complètement la tumeur puisqu’elle s’était déjà dispersée dans sa moelle épinière.

Dans les mois qui ont suivi, Mathieu Côté a suivi des traitements de chimiothérapie et de radiographie, mais qui n’ont malheureusement pas eu les effets escomptés. « La semaine dernière, on a mis fin à mon cycle de chimiothérapie, car ça ne fonctionnait pas. Mon cancer avait évolué », laisse-t-il tomber.

Les assurances ne couvrent pas

Son oncologue lui a donc proposé une autre option de chimiothérapie, mais qui n’est toutefois pas couverte par l’assurance maladie du Québec ni par ses assurances privées. Chaque injection coûte 3300 $ et seulement la moitié de la somme est assumée par un programme auquel il peut s’inscrire.

« J’aurais besoin d’une dose toutes les deux semaines tant que mon cancer ne se stabilisera pas », dit-il sans savoir combien d’injections seront ultimement nécessaires.

Ce type de chimiothérapie a pour but d’allonger son espérance de vie et d’arrêter la progression de sa tumeur afin qu’il ne perde pas davantage de mobilité, explique-t-il. « C’est plate que le traitement ne soit pas couvert, peu importe l’âge de la personne malade, déplore-t-il. La semaine dernière, en apprenant tout ça, j’ai eu un gros down. Mais après avoir vu tout le soutien avec la collecte de fonds, ça m’a redonné espoir ».

En quelques jours, il a amassé plus de 31 000 $, le coût d’environ dix traitements.

Pas prêt à abandonner

Mathieu Côté avait aussi l’option de choisir de recevoir des soins palliatifs, mais pour lui, c’était hors de question. « J’ai à peine 19 ans. Je n’ai pas tout vécu encore. Je ne suis pas prêt à abandonner mon combat contre le cancer. Il faut que je le fasse », lance-t-il avec aplomb.

Le jeune adulte a surtout espoir de pouvoir s’adonner aux activités qu’il aime, comme le ski alpin et le vélo, en les adaptant à son état de santé.

Qu’est-ce que le glioblastome ?

Il s’agit d’une tumeur maligne de grade 4, à savoir la plus agressive, et au pronostic le plus sombre.

Ce type de tumeur se développe souvent dans le cerveau. Dans le cas de Mathieu Côté, la tumeur s’est logée dans la moelle épinière. C’est pour cette raison qu’il a perdu la mobilité du bas du corps.

Il est difficile de traiter le glioblastome, notamment parce que les cellules tumorales sont très résistantes aux traitements conventionnels.

Source : Fondation canadienne des tumeurs cérébrales