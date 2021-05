Complets... et pas encore ouverts

À 72 heures de la grande réouverture, les restaurateurs se pressent de finaliser leurs préparatifs pour accueillir en grand nombre les clients qui s’empressent de réserver pour être les premiers attablés.

« Depuis [l’annonce], le téléphone n’arrête pas de sonner ! Les gens nous appellent pour réserver, donc ça augure bien et ça démontre que les clients avaient tous autant hâte que nous à la réouverture. C’est sûr qu’on va être complet ! » lance avec joie Mac Charette, directeur général du restaurant L’Entrepôt, situé sur l’avenue Mont-Royal, à Montréal.

Comme lui, les restaurateurs de la métropole sont soulagés de voir que les clients seront au rendez-vous vendredi, pour la grande réouverture, après neuf mois de fermeture.

Le premier ministre François Legault avait annoncé mardi dernier que tous les restaurants de la province pourraient accueillir des clients sur leur terrasse à compter de vendredi 28 mai prochain.

Dans le Vieux-Montréal, Mélissa Bernier, directrice générale du restaurant Le Sunset situé sur la rue de la Commune, ne cache pas sa fébrilité.

« On reçoit beaucoup d’appels et de réservations en ligne sur internet. En fait, on a beaucoup plus de demandes que ce qu’on peut offrir [avec les restrictions sanitaires] », soutient-elle.

Chasse aux employés

Mais si les clients sont au rendez-vous, les employés le sont beaucoup moins.

Au Café Cherrier, sur la rue Saint-Denis, l’établissement a perdu environ la moitié du personnel pendant la pandémie, explique Binidza Cruz, gérante de l’établissement.

« On fait des entrevues et on a beaucoup de candidats qui se présentent, mais il faut aussi trouver les bonnes personnes », explique Mme Cruz.

Pour Mélissa Bernier, directrice du Sunset, le recrutement est particulièrement un enjeu cette année.

« On est une place saisonnière, donc on a déjà un roulement en temps normal, mais là, c’est déjà difficile et ça le sera d’autant plus quand on ouvrira la salle à manger ».

Selon elle, il est aussi ardu de savoir comment se préparer pour la haute saison sans connaître les mesures qui seront en places pour accueillir ses clients.

Pour la gérante du restaurant de la rue de la Commune, il reste encore trop de flou autour des consignes à suivre.

« Pour le moment, on sait que c’est deux clients par table, mais est-ce que par la suite d’autres restrictions vont s’ajouter ? L’année passée [le gouvernement] ajoutait de nouvelles mesures toutes les semaines, on les subissait et on devait s’adapter rapidement. On espère que cette fois ce sera fait différemment », explique Mme Bernier.

De son côté, David Claessens-Bergevin, directeur du restaurant Lov au quartier Dix30 de Brossard, pense qu’il faut se préparer à s’ajuster comme l’été dernier.

« Ça fait un an qu’on s’adapte à toutes les nouvelles règles, donc je pense que ça va aller. On a déjà relevé le défi », ajoute-t-il.

Menu adapté

Avec une capacité pour le moment réduite à la terrasse, certains établissements ont décidé de couper dans le menu.

« On ne pouvait pas ouvrir avec le même nombre de plats qu’avant, donc on a choisi certains items », explique Binidza Cruz, du Café Cherrier.

Même son de cloche du côté du restaurant Sunset.

« Que ce soit pour le menu nourriture ou même des boissons, on a beaucoup réduit la carte. C’est une stratégie qu’on a aussi mise en place pour réduire les pertes et les coûts », indique Mélissa Bernier.

