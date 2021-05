COVID-19: 346 nouveaux cas et six décès de plus au Québec

Le Québec rapporte 346 cas de COVID et six décès, portant le total à 368 155 personnes infectées et 11 101 morts depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Peu d’éclosions de COVID-19 dans les gros partys privés au Québec

• À lire aussi: La vaccination maintenant ouverte aux 12 ans et plus

Hier, la province recensait 433 infections et 11 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 MAI 2021

368 155 personnes infectées (+346)

11 101 décès (+6)

415 personnes hospitalisées (-9)

101 personnes aux soins intensifs (-1)

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 942 pour un total de 9 396 908

54 447 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 051 681

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI