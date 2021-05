Création d’un cimetière vert à Montréal

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a annoncé la création d’un nouvel espace d’inhumation écologique sur l’île de Montréal.

Ce nouvel espace, appelé «Boisé du souvenir», fait face à l’Oratoire Saint-Joseph. Chaque concession est prévue pour accueillir les cendres d’un défunt dans un contenant biodégradable, déposé sous un jeune arbre.

Tous les arbres qui seront plantés dans ce boisé seront choisis parmi une sélection d’espèces indigènes adaptées à l’environnement du secteur.

Le boisé à une capacité d’accueil d’une centaine de nouveaux arbres sur une superficie de 2 km carrés. Tous ces arbres offerts ont une durée de vie de 100 à 200 ans et, à maturité, leur taille variera de 25 à plus de 80 pieds de haut. Les familles des défunts peuvent choisir parmi un éventail de six espèces d’arbres, dont l’amélanchier du Canada, le charme de Caroline et le micocoulier occidental.

Les inhumations se feront de mai à octobre, selon les conditions climatiques. Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges offrira aux familles la possibilité de conserver les cendres gratuitement sur place dans l’attente de l’inhumation au printemps ou durant l’été suivant.