De la profondeur chez les partants des Yankees

Les Blue Jays de Toronto ont minimalement la chance d’éviter le lanceur partant Gerrit Cole dans la présente série qui les oppose aux Yankees d’ici jeudi à New York.

Après Corey Kluber mardi, les frappeurs des Jays se mesureront plutôt à Domingo German et Jordan Montgomery dans les deux prochains matchs. Or, il ne s’agit pas nécessairement d'une excellente nouvelle. German et Montgomery ont chacun blanchi l’adversaire pendant sept manches à leurs récents départs, la semaine dernière.

En fait, avant le match de mardi, les Yankees étaient déjà sur une extraordinaire séquence de 35 manches sans point alloué par leurs différents partants.

Décidément, la formation new-yorkaise a les mains pleines, d’autant plus que Luis Severino pourrait bien revenir au jeu, à la mi-saison, lui qui se remet d’une opération de type Tommy John.

«Je crois que pour les éliminatoires, ils voient un trio composé de Cole, Severino et Kluber, a ainsi avancé un recruteur associé aux Yankees interrogé par le "New York Post" au sujet de la rotation éventuelle de l'équipe. Et quand ils auront besoin d’un quatrième partant, ils iront avec l’un des autres gars, ou ils pourraient encore conclure une transaction pour ajouter un bras. S’ils peuvent compter sur la présente version de Cole et Kluber et miser sur un retour en forme de Severino, les Yankees seront dangereux. Mais il y a encore beaucoup de manches à lancer d’ici là.»

Féroce lutte dans la section

À n'en point douter, l’optimisme est au rendez-vous dans l’entourage des Yankees qui, avant le match de mardi soir, présentaient une fiche de 28-19. Or, il faut préciser que les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay demeurent au cœur de la lutte pour le titre de la section Est de la Ligue américaine. Les Blue Jays n’ont peut-être pas non plus dit leur dernier mot.

À court terme, les Jays miseront quant à eux sur le jeune Alek Manoah, mercredi, pour affronter German. Âgé de 23 ans, Manoah en sera à sa première présence dans le baseball majeur. Choix de première ronde – 11e au total – au repêchage de 2019, le Floridien a savouré la victoire à ses trois départs avec les Bisons de Buffalo, au niveau AAA, cette saison. Il a surtout accordé un seul point en 18 manches de travail. Jeudi, Robbie Ray sera le vis-à-vis de Montgomery.