La plupart des régions en zone orange dès lundi, Montréal et Laval restent au rouge jusqu’au 7 juin

François Legault fait le point sur l’évolution de la pandémie, alors que le Québec amorcera sous peu son déconfinement.

En préambule, M. Legault a tenu à souligner le succès de la vaccination à travers la province alors que le Québec se classe premier au pays pour le pourcentage de citoyens ayant reçu au moins une dose de vaccins.

François Legault confirme la levée du couvre-feu et l’ouverture des terrasses de restaurants partout au Québec le vendredi 28 mai. Huit personnes pourront se rassembler dans les cours privées.

Changements de couleur

Par ailleurs, François Legault a annoncé que les régions de la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais vont passer à l’orange dès lundi prochain.

Aussi, la région de Chaudière-Appalaches va passer au orange, sauf pour les MRC Montmagny, L'Islet, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche qui vont rester en rouge pour le moment.

L’Estrie va aussi passer au orange, sauf pour la MRC du Granit.

La partie Est du Bas-Saint-Laurent va aussi passer au orange. Sont concernés les régions de Rimouski, La Mitis, Matane et La Matapédia.

Les MRC à l’Ouest: Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata et Kamouraska vont rester en rouge pour l’instant.

Montréal et Laval

Après discussions avec la santé publique, les régions de Montréal et Laval vont rester en rouge pour l’instant.

«Il faut que la tendance continue pendant un certain temps», a précisé le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, au sujet des bons chiffres de Montréal et Laval.

«Si la tendance se maintient, tout le monde va pouvoir passer au orange, le lundi 7 juin», a cependant précisé le premier ministre Legault.

Interrogé sur les multiples rassemblements observés au Québec pendant la longue fin de semaine, François Legault a redit à la population d'être prudente.

«La directive aux policiers ne change pas, on veut faire respecter les consignes. C’est pour ça qu’on déconfine graduellement (...) Il faut faire attention. Il ne faut pas revoir ce qu’on a vu sur les plages en fin de semaine si on veut être capable de déconfiner comme prévu.»

Deuxième dose

L’objectif du gouvernement est d’avoir administré toutes les doses prévues en septembre un mois plus tôt, dit le ministre Christian Dubé.

La population pourra, par groupes d’âge, avancer son rendez-vous de deuxième dose sur le site de Clic Santé d’ici les prochains jours.

D'ailleurs, Québec vise à avoir un centre de vaccination sans rendez-vous dans chaque région d’ici une semaine.

