Enquête sur la mort de Joyce Echaquan: la coroner défend son impartialité

La coroner Géhane Kamel, qui préside l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, a défendu son impartialité mardi matin à la suite de critiques sur certaines de ses questions et commentaires.

«Bien que certains de mes commentaires aient pu donner une certaine apparence de partialité, j’affirme que j’ai, en tout temps, depuis le premier jour de cette enquête, respecté mon devoir d’indépendance et d’impartialité en tant que coroner et qu’il en sera ainsi jusqu’à la toute fin du processus», a déclaré Mme Kamel en lisant une déclaration, avant la reprise des audiences.

Lors des premières journées d’audiences, Me Kamel avait semblé s’impatienter à quelques reprises lors de témoignages de certains membres du personnel du Centre hospitalier régional de Lanaudière, où était décédée Mme Echaquan sous les insultes du personnel.

La coroner a notamment remis en doute certaines portions du témoignage de l’infirmière qui avait été congédiée, s’exclamant même à un moment «votre histoire ne tient pas debout».

En faisant le point mardi, Géhane Kamel a tenu à rappeler que son audience cherche «à éclaircir en toute sincérité le causes d’un décès pour éviter que d’autres surviennent dans des circonstances semblables».

«La collaboration et la transparence de tous ceux qui se présentent aux audiences publiques sont donc vitales. Les réponses évasives ou opaques nuisent à cette quête de vérité et de réponse», a dénoncé Me Kamel.

Celle-ci a aussi rappelé que l’enquête ne vise pas à trouver un coupable et ne débouchera pas sur un jugement criminel ou civil.

«Nous avons le devoir de faire la lumière sur cette mort, afin qu’elle ne soit pas vaine et que la famille de Mme Echaquan, sa communauté et la société obtiennent les réponses qu’elles méritent d’obtenir», a clamé la coroner en appelant à une reprise des audiences dans «le calme, le respect et la sérénité».

