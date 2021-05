Île Saint-Quentin: 500 fêtards délinquants, zéro constat!

L’île Saint-Quentin, en Mauricie, a été envahie par les fêtards dimanche. Une foule de près de 500 personnes très peu masquées y faisaient fi des consignes sanitaires, n'observant aucune distanciation sociale. La police est intervenue, mais aucun constat d’infraction n’a été remis.

Vers 16h, dimanche, la police de Trois-Rivières a reçu un appel au sujet d'un événement impliquant une trentaine de fêtards. Les quatre agents dépêchés sur les lieux ont plutôt constaté que quelque 500 personnes s'y trouvaient.

Les agents ont opté pour la sensibilisation au lieu de distribuer des amendes, en raison du manque d’effectifs. Les gens ont quitté les lieux, mais la police y a été appelée de nouveau vers 18h. La situation avait dégénéré et il y a eu de la bagarre.

Cette fois, une dizaine de patrouilleurs se sont rendus sur place, mais ils se sont également abstenus de remettre des constats d'infraction aux personnes délinquantes.

«Quand on a à gérer une vingtaine ou une trentaine de personnes pour une douzaine de policiers, c’est bien, mais quand on en a 400 ou 500... Pour avoir géré des centres-villes avec des gens éméchés, on sait que, rapidement, ça peut se tourner contre les policiers, et on ne voulait pas mettre leur sécurité en danger», explique Luc Mongrain, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin voit dans le rassemblement de dimanche un événement isolé.

«Je me suis promenée pour distribuer des sacs poubelles et ça a bien fonctionné. Je continue à croire que ce que l’on a vécu hier est un cas isolé et va le demeurer», explique Josée-Anne Labrousse.

La Corporation est en train d’analyser la situation afin de voir si des effectifs seront ajoutés sur l’île Saint-Quentin pour les week-ends à venir.

