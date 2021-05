La FAEQ et six partenaires remettent 78 000 $ en bourses à 23 étudiants-athlètes

Quelque 23 athlètes-étudiants ont reçu 78 000 $ en bourse de la part de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), recevant ainsi un baume financier après une année particulièrement difficile en raison de la pandémie.

Avec l’aide de six partenaires – Aquam, Atrium Innovations, Fiera Immobilier, la Fondation Gilles Chatel, Parasports Québec et Samson Groupe Conseil –, la FAEQ estime avoir donné non seulement le soutien financier, mais aussi l’encouragement et l’encadrement nécessaires pour leur permettre de rester engagés et motivés.

Parmi les boursiers figurent notamment Antoine Valois-Fortier, le judoka de 31 ans qui a récolté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012, et Laurence St-Germain, skieuse de 26 ans qui a pris le 15e rang à l’épreuve de slalom des Jeux de 2018.

«Les 14 derniers mois ont été extrêmement longs et décevants pour les étudiants-athlètes, qui ont été doublement touchés par les conséquences de la pandémie, a réagi Claude Chagnon, président de la FAEQ, dans un communiqué. D’abord dans leur parcours académique, qui s’est fait partiellement ou totalement en ligne. Leur sport a également été amputé de nombreuses compétitions; le simple fait de pouvoir s’entraîner devenait parfois une grande victoire.»

«L’encouragement, l’encadrement ainsi que le soutien de nos six parrains agissent comme un baume sur les nombreuses déceptions vécues par les 23 boursiers. Cet appui est du coup plus important que jamais. Il est essentiel, je dirais même crucial, à l’épanouissement des étudiants-athlètes.»