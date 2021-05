Le complotiste Mario Roy se présente en victime

Une des figures de proue du mouvement anti-masque a beau jurer que la prison l’a assagi, ça ne l’a pas empêché de se présenter en victime et de se targuer de vouloir faire accuser au criminel le Dr Horacio Arruda en raison des mesures sanitaires.

« Oui, la plainte a été faite, moi c’est sûr que je ne crois pas à tout, moi-même j’ai fait mes recherches, ça dit que le masque ne bloque pas le virus, on attend des rapports [pour les donner à des enquêteurs] », a lancé Mario Roy à la cour, mardi au palais de justice de Montréal.

Juste avant, Roy, 49 ans, avait pourtant juré avoir changé et que même s’il est accusé d’avoir harcelé et intimidé une avocate en plus d’avoir brisé des conditions, il devait être libéré en attendant son procès. Tout ça afin d’aller s’occuper d’un verger et de développer des cidres.

« Je veux fuir les palais de justice, mon but est de finir mes jours dans un verger », a-t-il juré à la cour mardi.

Calme et posé en interrogatoire par son avocat Me Clemente Monterosso, Roy a expliqué que ses deux derniers mois en détention l’avaient changé et qu’il respectait les règles sanitaires.

« La prison m’a fait réfléchir, la liberté il n’y a rien de mieux », a-t-il affirmé en se disant prêt à fermer ses réseaux sociaux.

Volte-face

Sauf que les belles paroles de Roy se sont envolées lorsqu’il a été questionné par Me Charles Doucet de la Couronne.

Ainsi, s’il jurait ne pas être à la tête d’un mouvement anti-masque, il a fièrement raconté comment il avait organisé un rassemblement d’environ 500 personnes sur un verger en juin 2020, puis un autre de taille équivalente un peu plus d’un mois plus tard.

« Moi, je suis pro-choix », a-t-il dit à propos du port du masque, tout en disant avoir produit plus de 130 vidéos sur Facebook sur des sujets variés, dont sur la DPJ contre qui il se bat depuis des années.

Victime

Et s’il a répété qu’il respecterait toutes les conditions que lui imposerait le tribunal, il a finalement lâché qu’il en avait contre des juges et des avocats dans ses démêlés avec le Barreau et la DPJ.

« J’ai voulu en arrêter moi-même [dans le cadre d’une arrestation citoyenne], a-t-il dit. La preuve démontre que oui, je suis une victime. »

Et quand la Couronne lui a demandé s’il respectait « les » lois ou « ses » lois, Roy a répondu : « On verra qui respecte la loi, dans un procès devant jury. »

Ainsi, pour la Couronne, il est évident que le souhait de Roy d’être libéré pour s’occuper de son verger devrait être rejeté.

« Je demande que le tribunal assoie son autorité et que [Roy] mesure les conséquences de son mépris pour la justice », a affirmé Me Doucet en soulignant qu’en raison de son auditoire, ses paroles ont un impact auprès de ceux qui le suivent.

La juge Johanne St-Gelais rendra sa décision mercredi après-midi.

