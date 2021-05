Le maire de Sherbrooke est soulagé

Même si le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, aurait aimé que l’Estrie revienne en orange plus tôt, il est heureux de cette nouvelle, d'autant plus que les chiffres des derniers jours lui ont fait craindre que le territoire demeure en zone rouge.

Comme la plupart des régions du Québec, l'Estrie passera en zone orange dès le 31 mai. Seule la MRC du Granit demeurera en zone rouge.

«Déjà, j'avais mentionné que si on restait en zone rouge, ce que je ne voulais pas évidemment même si on voyait les cas augmenter, je voulais qu'on puisse au moins ouvrir les salles à manger et les gyms. C'était demandé par la population également, mais bon c'est maintenant chose du passé», a affirmé M. Lussier à TVA Nouvelles, mardi.

Rappelons que dès vendredi, le couvre-feu sera levé partout au Québec et les rassemblements seront permis sur les terrains privés extérieurs, à condition de ne pas être plus de huit personnes provenant de résidences différentes.

