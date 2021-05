Le respect du territoire s’impose

Depuis le retour de la belle saison, certains quadistes ne respectent pas les propriétés privées, ce qui a pour effet direct d’entraîner des problèmes majeurs pour la pérennité du réseau de sentiers.

« Il est très important que les amateurs comprennent que souvent, s’ils ne respectent pas la propriété privée, ils peuvent causer des problèmes importants, d’expliquer le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quads, M. Danny Gagnon. Certains gestes posés peuvent même entraîner la perte de droits de passage pour la période hivernale. Il faut bien comprendre que lorsque l’on arrive en saison estivale, très souvent, le réseau de sentiers subit des modifications. On ne passe pas nécessairement aux mêmes endroits en été et en hiver. Il est donc très important que les quadistes s’informent s’il y a eu des changements dans leur secteur et où passent les sentiers dans le secteur qu’ils veulent visiter. Ce n’est pas parce que l’on a vu circuler des quads l’hiver dans certains secteurs que c’est nécessairement ouvert en saison estivale. Je le répète, de tels gestes peuvent entraîner la perte de droits de passage très importants. »

Il y a plusieurs outils très utiles pour vérifier le tout, à savoir l’application iQuad, la carte interactive de la FQCQ et, naturellement, votre club local.

ATTENTION À LA VITESSE

Un autre point important à respecter, c’est la limite de vitesse près des habitations.

« Nous travaillons à ce que la pratique du quad soit socialement acceptable. Une des mesures mises en place, c’est une limite de vitesse de 30 kilomètres-heure près des habitations, d’expliquer M. Gagnon. Ce n’est pas une question qu’il y ait de la signalisation ou pas, c’est la loi. »

C’est d’autant plus important en raison de plusieurs facteurs qui n’existent pas en hiver. « Il faut faire attention au bruit parce qu’en période estivale, très souvent, les fenêtres sont ouvertes. On peut aussi ajouter à cela le phénomène de la poussière. Il ne faut surtout pas l’oublier. Tous ces petits gestes de respect que nous demandons aux quadistes vont faire en sorte qu’il n’y aura pas de plaintes portées entre propriétaires terriens ou encore aux autorités municipales. C’est pour cette raison que nous demandons le respect des propriétés. Des gestes irréfléchis peuvent mettre en danger l’avenir de l’activité. Il faut être respectueux des propriétaires qui nous laissent passer sur leurs terres. »

L’impact de la perte d’un droit de passage peut être très important. « Il faut réaliser que perdre 200 pieds de droit de passage peut représenter un détour de plusieurs kilomètres de sentiers pour remplacer ce droit. Donc, ça peut créer des trous sur le réseau, ça affecte les utilisateurs de la saison suivante. Il ne faut pas oublier que partout où l’on circule, je dirais dans 90 % des cas, nous sommes sur une propriété privée, où un propriétaire nous accorde un droit de passage afin que nous puissions circuler chez lui. »

TOUJOURS LA SÉCURITÉ

Si vous circulez en période estivale, vous devez vous assurer de bien fixer les règles de sécurité.

« Les utilisateurs qui circulent en été doivent toujours s’assurer qu’ils se fixent avant de partir des mesures de sécurité à respecter, d’expliquer l’expert. Les consignes de groupe doivent être claires, à savoir que chaque quadiste est responsable de celui ou celle qui le suit. Elle ne doit pas nécessairement être collée sur celui qui la précède sauf que s’il y a un changement de direction, il faut attendre le quadiste qui nous suit. Ça va aider tout le monde à faire une belle randonnée. Chacun(e) va circuler à son rythme et surtout, sans les inconvénients de la poussière. »

Les dernières annonces du gouvernement en matière de déconfinement font l’affaire du milieu du quad.

« Les amateurs vont pouvoir profiter pleinement de leur activité favorite. Le réseau interrégional sera ouvert, permettant de circuler sur de plus longues distances et profiter de notre programme de la route quad. »

La Fédération a aussi pris des ententes avec Zecs Québec pour permettre le passage des quadistes sur les différents territoires.

« En vertu de l’entente que nous avons avec 26 zecs qui se retrouvent sur le tracé du réseau, tous les utilisateurs ont l’obligation de s’enregistrer à la barrière. Il n’y a pas de frais à payer. »

Ça fait aussi partie des choses à respecter si l’on veut assurer la pérennité de l’activité et du réseau.

En bref...

GROS PROJETS

Les dirigeants de la Fédération travaillent présentement sur de gros projets qui devraient mener à l’ouverture de nouveaux tronçons de sentiers dans certaines régions du Québec. Plus d’un million de dollars sont prêts à être investis dans les projets en question. Aussitôt que les derniers détails auront été réglés, la Fédération fera connaître ces nouveaux parcours.

INDUSTRIE IMPORTANTE

Le quad a pris beaucoup d’ampleur avec les années. On peut parler de plus de 30 000 kilomètres de sentiers balisés et aménagés par plus de 110 clubs affiliés à la Fédération. Les retombées économiques annuelles dépassent le 1,5 milliard de dollars et assurent 13 000 emplois reliés à cette industrie. Plus de 420 000 quads sont immatriculés au Québec, selon les chiffres de la SAAQ. La pandémie a créé un véritable raz-de-marée chez les manufacturiers. Ce loisir compte beaucoup de nouveaux adeptes.

LES CONSIGNES

N’oubliez pas que même s’il y a eu un certain allègement, vous devez toujours respecter les consignes sanitaires en vigueur, même si plusieurs d’entre vous sont vaccinés.