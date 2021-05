Louise Harel est faite citoyenne d’honneur de Montréal

Longtemps députée dans la circonscription d’Hochelaga, Louise Harel s’est vu décerner le titre de citoyenne d’honneur de Montréal par la mairesse Valérie Plante, mardi, afin de souligner sa contribution «exceptionnelle» à la vie publique de la métropole.

«Mme Louise Harel a travaillé tout au long de sa carrière à défendre les intérêts de la métropole et à améliorer le bien-être des Montréalais. Elle a longuement œuvré aux rapprochements interculturels et à la défense de la langue française, tout en s’engageant dans la protection des plus vulnérables», a déclaré par communiqué Mme Plante.

Elle a également ajouté que Mme Harel faisait figure de «pionnière» pour les femmes en politique. Celle-ci a également été invitée à signer le livre d’or de la Ville.

Mme Harel avait été élue pour la première fois dans la circonscription d’Hochelaga en 1981, avec le Parti Québécois. Un poste qu’elle a occupé jusqu’en 2008. Au cours de ses 27 années à l’Assemblée nationale, elle a fait partie de plusieurs ministères au sein de quatre gouvernements péquistes différents.

En 2009, elle a fait le saut vers la politique municipale, devenant cheffe de Vision Montréal. Elle a toutefois perdu les élections de justesse contre Gérald Tremblay. Devenue cheffe de l’opposition officielle, elle a pris sa retraite quatre ans plus tard, en 2013.

