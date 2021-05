Plus de travailleurs fatigués lors de la dernière année

La pandémie de COVID-19 a un impact direct sur la fatigue des professionnels, qui s’est accrue lors des derniers mois en raison des charges de travail grandissantes.

Selon un sondage du cabinet international de recrutement Robert Half, plus de 4 travailleurs canadiens sur 10 (43%) disent être plus épuisés au travail aujourd’hui qu’il y a un an. Il s’agit d’une hausse importante par rapport au résultat de 2020, qui était de 33%.

Quelque 42% des 500 répondants de l’étude, effectuée entre le 26 mars et le 15 avril derniers, indiquent qu’ils sont plus fatigués à cause de leur charge de travail. En effet, pour plusieurs, il a fallu concilier les quarts plus longs avec les responsabilités personnelles.

Un professionnel sur cinq dit ainsi avoir renoncé à des congés payés en 2020, s’offrant peu de vacances en cette année trouble. Selon le sondage, cette situation changera en 2021, puisque 43% prévoient prendre trois semaines à l’écart du travail, et la moitié espère pouvoir voyager pour décrocher de ses responsabilités.

Selon David King, président de district principal de Robert Half au Canada, il est temps que les organisations encouragent leurs employés à prendre des congés, pour leur bien-être et pour leur santé mentale.