Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 25 mai:

«Dans ses rêves!»

Aux prises avec de grands problèmes professionnels, un père décide d’écouter sa fille et de la suivre dans le monde imaginaire qu’elle s’est créé. Avec l’enfant viennent, avec joie et étonnement, les solutions à ces maux. Une comédie pour laquelle Eddie Murphy tient le haut de l’affiche.

Mardi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ça fait la job»

Invités de ce nouveau jeu quotidien, les artistes Hélène Bourgeois Leclerc, Benoît McGinnis et Alex Perron doivent convaincre qu’ils sont faits pour travailler en construction. Ils doivent répondre adéquatement à des questions et réussir diverses épreuves s’ils veulent amasser de l’argent pour une école du Manitoba.

Mardi, 18 h, Unis TV.

«Mon enfant, ce héros»

Cette production documentaire est axée sur la résilience de Marie, Noliam, Tiago et Jivan, quatre enfants malades qui sont soignés au Centre hospitalier universitaire vaudois, en Suisse. Pendant six mois, les caméras captent leur force et leur patience, tant entre les murs de l’établissement que chez eux.

Mardi, 20 h, TV5.

«Les misérables»

Début de la minisérie en huit parties qui image les mots du classique littéraire signé Victor Hugo. Alors que la France est déchirée par la guerre, divers personnages inspirants sont impliqués dans une lutte pour leur survie. Lily Collins (Fantine) et Dominic West (Jean Valjean) figurent au générique.

Mardi, 20 h, ICI ARTV.

«Rénos pour une famille d’exception»

Une mère de famille forcée de se retirer du marché du travail en raison d’un cancer poursuit sa quête de partage. Elle donne à ses deux enfants, mais aussi à d’autres vivant en famille d’accueil. Pour Cheryl, il ne fait aucun doute qu’il faut rénover sa maison.

Mardi, 21 h, CASA.

«Sauvetages dans les Rocheuses»

Les chiens de sauvetage sont appelés en renfort quand une information sur une histoire survenue il y a six mois refait surface. C’est le cas également des militaires qui débarquent pour permettre un sauvetage de nuit. Des situations pour le moins critiques.

Mardi, 22 h, MOI ET CIE.

«Vie»

Des scientifiques de la Station spatiale internationale – joués entre autres par Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds – sont plongés dans cauchemar. Ce qui a été prélevé sur Mars et qu’ils sont chargés d’étudier devient une énorme menace qui pourrait coûter de nombreuses vies. De la science-fiction mêlée à de l’horreur.

Mardi, 23 h 35, TVA.