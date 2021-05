Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 26 mai:

«La route des bières du Saguenay-Lac-St-Jean»

La région du Saguenay-Lac-St-Jean possède d'innombrables charmes. Quand vient le temps de séduire les touristes, elle a donc plus d’un atout dans son jeu. Parmi eux, son monde brassicole en effervescence, là où le houblon de qualité coule à flot.

Mercredi, 17 h 30, MAtv.

«Sucré salé»

Au rendez-vous quotidien et estival animé par l’énergique Patrice Bélanger, l’animateur José Gaudet ouvre les portes de sa nouvelle entreprise familiale, le comédien Paul Doucet s’adonne aux joies du kayak, alors que le rappeur Fouki invite les caméras au parc Lafontaine.

Mercredi, 18 h 30,TVA.

«Les frères Scott: une maison pour la vie»

Un couple s’est procuré la maison d’enfance de madame. Or, la demeure a un aspect désuet et ne répond pas au goût des acheteurs. La cuisine et les finitions ont bien besoin d’une cure de jeunesse. Une autre mission parfaite pour les frères Scott.

Mercredi, 19 h, CASA.

«Passeport pour l’amour»

L’amour se trouve-t-il ailleurs que chez soi? Dans cette nouveauté, des Américaines ont décidé de miser sur divers pays. Le coeur de Crystal bat à Rome, les recherches de Jamie ont lieu en Argentine, Tiffany vibre en Afrique et Gabrielle fonde ses espoirs sur l’Angleterre.

Mercredi, 20 h, Canal Vie.

«Chercheurs d’opale»

Souhaitant faire fortune, deux amis se rendent en pleine cambrousse australienne afin d’y extraire de l’opale. Ce duo sans expérience devra non seulement composer avec une chaleur très intense, mais aussi avec des araignées et des serpents qui donnent froid dans le dos.

Mercredi, 21 h, Canal D.

«Papillon»

Connu comme étant le «Papillon», un criminel est envoyé derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis. Sa seule chance de s’évader de la Guyane française réside dans un homme qu’il doit protéger. Un drame mettant en vedette Charlie Hunnam dans le rôle-titre et Rami Malek.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Grindhouse présente: À l’épreuve de la mort»

Ce délire signé Quentin Tarantino voit Kurt Russell plongé dans une terrible obsession: celle de s’installer derrière son volant pour tuer de jeunes femmes. Mais l’homme finit par trouver chaussure à son pied. Un long métrage porté par un fou du bolide.

Mercredi, 22 h, addikTV.