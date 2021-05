Santé : un nouveau point de service verra le jour à Montréal-Nord

Actuellement un désert médical, le secteur nord-est de Montréal-Nord pourra bientôt compter sur un nouveau point de service. Le gouvernement en a fait l’annonce mardi matin.

«Il y a une population qui ne va pas toujours vers les services. Alors on va plutôt vers elle pour bien la desservir en matière de santé. C’est dans l’optique de transformer en profondeur les secteurs qui sont défavorisés dans l’est de Montréal», a expliqué Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, en conférence de presse.

Le futur point de service inclura une clinique de type groupe de médecine de famille universitaire, et pourra accueillir 12 médecins et deux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL).

Des services sociaux généraux, des services de soutien à domicile, des services en dépendance et en itinérance et du soutien à la cessation tabagique devraient également y être offerts.

Le gouvernement prévoit également que le futur immeuble pourra également accueillir une clinique dentaire et une clinique communautaire.

Un budget annuel de 3 millions $ sera prévu pour assurer le fonctionnement du point de service. Pour l’instant, aucun emplacement n’a encore été déterminé.

«C’est la prochaine étape, de trouver le lieu. On va viser le nord-est de Montréal-Nord. La prochaine étape sera d’aller en appel d’offres pour trouver le meilleur lieu possible. Et selon les options, il faudra l’aménager», a révélé Frédéric Abergel, PDG du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Il espère pouvoir obtenir un local dans un délai de 6 à 12 mois.