Séries de la LNH: le Wild continue d'y croire

Si les Golden Knights de Vegas croyaient que le Wild du Minnesota allait se laisser apaiser sans trop de mal, lundi, ils ont fait fausse route et en dépit d’une performance potable, ils ont donné un regain de vie à leurs rivaux.

Les hommes de l’entraîneur-chef Peter DeBoer avaient une chance d’en finir avec le Wild dans le cinquième match de leur série au Nevada. Cependant, après avoir ouvert la marque, ils ont vu les visiteurs marquer trois fois d’affilée en première période pour se sauver avec un gain de 4 à 2.

À l’intérieur du vestiaire du Minnesota, l’espoir est bien palpable, même si les Knights sont largement favoris pour remporter la confrontation. Si le gardien Cam Talbot, auteur de 38 arrêts dans la dernière rencontre, a le dessus sur Marc-André Fleury - qui a bloqué 10 tirs lundi -, qui sait ce qui pourrait arriver?

«Les gars y croyaient. On en a parlé, nous avions des chances et nous avons marqué des buts. Il faut seulement avoir confiance de réussir. Les gars ont persévéré et c’est quelque chose étant en eux. On a mis en place des paramètres à respecter, notamment celui de ne pas céder à la panique. Ça s’est passé ici», a affirmé le pilote du Wild, Dean Evason, au site NHL.com.

«Nos joueurs se sont engagés, ils le sont les uns vis-à-vis les autres, a-t-il renchéri. Avec les sensations qu’ils éprouvaient et le souci mutuel [pour leurs succès], nous savions que l’effort allait être au rendez-vous. Je suis vraiment fier de ce groupe.»

Encore en contrôle

Néanmoins, les Knights ont encore deux autres chances d’accéder au tour suivant et de prendre rendez-vous avec l’Avalanche du Colorado dans le cadre d’un potentiel duel au sommet de la section Ouest. En dépit du résultat insatisfaisant de lundi, personne ne semble préoccupé à Las Vegas. Il suffit de continuer à travailler avec acharnement. D’ailleurs, DeBoer garde bien en tête la domination de 22 à 1 des siens au chapitre des tirs au deuxième tiers du dernier match.

«Je pense que si vous rejouez cette partie, neuf fois sur 10, vous allez gagner. Cette fois, ce ne fut pas le cas. Je dirais que si quelqu’un avait mentionné au départ que nous aurions une occasion d’aller au Minnesota pour gagner la série dans un sixième match, nous aurions accepté l’idée. On a tout fait pour être en bonne position. Nous avions une opportunité d’en finir et on n’a pu y arriver, même si on a travaillé fort. On va se regrouper.»

