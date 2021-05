Spencer Knight sera-t-il l’étincelle des Panthers?

Les Panthers de la Floride sont encore en vie et ils doivent une fière chandelle au jeune Spencer Knight, qui a réussi ses débuts en séries éliminatoires avec conviction, lundi, dans le cinquième match de la série face au Lightning de Tampa Bay.

À 20 ans et 35 jours, la recrue est devenue le deuxième gardien le plus jeune de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à obtenir la victoire à son premier match d’après-saison à vie. Seul Don Beaupre (19 ans et 202 jours), avec les North Stars du Minnesota au printemps 1981, a été plus précoce. Certes, le héros de la soirée chez les Panthers savoure chaque moment, surtout qu’il a vu deux gardiens – Sergei Bobrovsky et Chris Driedger – défendre le filet du club avant lui dans la série.

«Une fois que vous êtes dans la rencontre, vous devez remettre les compteurs à zéro et vous dire que ça se passera ainsi. On ne peut rien changer au passé, donc il faut simplement jouer, a affirmé au site NHL.com celui qui ne s’est pas laisser abattre par le but hâtif de Ross Colton à ses dépens au premier vingt. C’est arrivé ainsi. Ils ont marqué un but sur un excellent jeu, mais je voulais juste me ressaisir, garder le sourire et avoir du plaisir.»

«Je ne pense pas trop au pointage, ni à ce que j’ai donné ou à ce qui s’en vient vers moi. Je réagis seulement. Je me rappelle que je joue au hockey. Je le fais quotidiennement, peu importe s’il s’agit d’un entraînement ou d’un match. Que ce soit la saison régulière ou les séries, pour moi, c’est du hockey et je garde la même approche, en ayant du plaisir. Je ne songe pas au résultat, je me détache et j’apprécie le moment présent.»

Calme malgré tout

Avec 36 arrêts dans un gain de 4 à 1, Knight a fortement impressionné son club qui est toujours en retard dans sa confrontation contre les champions en titre de la coupe Stanley. Pourtant, il serait facile pour un jeune homme de perdre le contrôle, d’autant plus que l’enjeu est grand et que l’opposition est redoutable. Après tout, Knight était dans les rangs collégiaux, avec Boston College, il y a quelques mois à peine. Cependant, celui ayant mené les États-Unis vers la médaille d’or au plus récent Championnat du monde junior semble s’être habitué aux instants de grande pression.

«Vous ne voyiez pas quelconque nervosité chez lui, a souligné le pivot Aleksander Barkov. C’est un jeune très spécial. On ne voit pas cela souvent. Il est si jeune, mais si confiant et techniquement très bon. Je serais encore ici demain si je devais tout dire à son sujet. Il est seulement excellent.»

«L’ensemble de sa carrière et le fait qu’il se soit joint à nous cette année vous donnent un bon indice de son potentiel. Là, il a une opportunité. Il a pris le relais et sa bonne maîtrise de lui montre qu’il est capable de contrôler toute situation, a ajouté l’entraîneur-chef Joel Quenneville. Nous sommes dans un contexte où nous n’avons rien à perdre. Donc, allons sur la glace et amusons-nous. C’est ce qu’il a fait. Il a excellé et a obtenu une victoire.»

Knight et les Panthers tenteront de s’amuser encore une fois mercredi, lors du match 6 présenté à Tampa.