Une semaine de plus dans le rouge pour la MRC du Granit

Tandis que la plupart des régions du Québec, dont l'Estrie, passeront en zone orange dès lundi, le secteur du Granit restera en rouge. La MRC affiche toujours le plus haut taux de cas actifs par 100 000 habitants au Québec, avec 539.

«On ne peut pas faire autrement que d’être déçu, a commenté en entrevue avec TVA Nouvelles la préfète de la MRC du Granit, Marielle Fecteau. Mais il faut comprendre le gros bon sens, on était en rouge foncé avant-hier [dimanche]. Même si on n’est pas heureux de la décision, une semaine de plus en rouge, ce n’est pas beaucoup.»

Au moins, la situation s'améliore et les mesures spéciales d'urgence sont levées. Ça signifie la réouverture des commerces non essentiels et le retour des élèves du secondaire sur les bancs d’école, en alternance pour ceux du deuxième cycle.

À partir de vendredi, même en zone rouge, les rassemblements de huit personnes seront permis à l'extérieur dans les cours privées, tout comme la réouverture des terrasses des restaurants. Le couvre-feu sera également levé vendredi.

