[BALADO] La vie rocambolesque du capelan

Début juin, c’est le temps d’un rituel bien spécial se déroulant chaque année sur plusieurs plages des pays nordiques.

• À lire aussi: [BALADO] Les dauphins s'appellent par leur petit nom

De petits poissons se font rejeter en masse par la mer en pleine nuit, notamment sur la Côte-Nord.

Les capelans mesurent entre 20 et 25 centimètres de long. Et ils font la joie des populations locales et des animaux marins.

Pourquoi roulent-ils comme ça sur les berges?