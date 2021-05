Consommation d’alcool : les Québécois ont été moins excessifs ces derniers temps

Les Québécois ont levé le coude de manière plus responsable au cours des derniers mois, révèle Éduc’alcool dans une étude publiée mercredi.

D’après l’enquête menée par CROP du 13 au 17 mai 2021 pour le compte de l’organisme qui incite à la modération, 70 % des consommateurs n’ont jamais dépassé les limites recommandées, alors que 10 % ne les ont dépassées qu’une seule fois depuis avril 2020.

Le portrait de la consommation excessive se rapproche ainsi de ce qu’il était au début de la pandémie et présente une baisse depuis le sondage de novembre 2020.

La fréquence de la consommation a aussi diminué, la proportion de Québécois ayant bu entre 3 et 5 jours par semaine ayant diminué de 19 % à 15 %.

Malgré tout, le portrait de la consommation d’alcool des Québécois n’a pas beaucoup changé depuis le début de la pandémie, a noté Éduc’alcool dans les résultats de son étude. Même que la consommation d’alcool «est demeure généralement raisonnable», a précisé de son côté Dominic Bourdages, vice-président de CROP.

En mai, plus 80 % des Québécois n’ont pas augmenté leur consommation ou l’ont diminué, alors que 17 % l’ont un peu ou beaucoup augmentée, selon les résultats du sondage — le quatrième sur la consommation d’alcool des Québécois depuis le début de la pandémie.

«Le respect des limites de consommation recommandées est l’indicateur qui est le plus déterminant [...], car quelqu’un qui dépassait déjà [les] limites demeure un consommateur excessif, même s’il n’a pas augmenté sa consommation», a précisé Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool.

Autres résultats de l’étude

Les groupes les plus susceptibles d’avoir augmenté leur consommation d’alcool appartiennent à la tranche d’âge des 18-54 ans, ont un revenu annuel qui oscille entre 40 000 et 80 000 $, ont subi un changement de situation d’emploi ou sont davantage affectés psychologiquement par la pandémie.

Parmi le Québécois qui ont augmenté leur consommation d’alcool, 86 % disent boire plus souvent, alors qu’ils étaient 76 % en novembre dernier et 25 % disent boire davantage à chaque occasion. Ils étaient 30 % il y a six mois, a indiqué Éduc’alcool.

Les principales causes de l’augmentation de la consommation d’alcool sont les mêmes que lors des enquêtes précédentes, soit chasser l’ennui (39 %), réduire le stress et l’anxiété (30 %) et avoir davantage de temps pour consommer (24 %).

Ceux qui ont réduit leur consommation d’alcool ont expliqué qu’ils buvaient généralement dans les bars et les restaurants et qu’ils ne consomment qu’en compagnie de parents ou d’amis.

Les résultats du sondage reposent sur 1000 réponses recueillies entre le 13 et le 17 mai et dont les répondants ont été recrutés par le biais d’un panel web. Les données sont comparées aux trois sondages précédents qui ont eu lieu en avril, mai et novembre 2020.