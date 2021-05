Des dizaines de clients commerciaux de Postes Canada touchés par une attaque informatique

Un piratage informatique ciblant un fournisseur de Postes Canada a mis en péril les données informatiques de 44 clients commerciaux de la société d’État, a révélé cette dernière mercredi matin.

Selon Postes Canada, un logiciel malveillant a ciblé les données de Commport Communications, qui fournit des solutions d’échange de données informatisées à Postes Canada. L’entreprise a signalé la situation à la société d’État le 19 mai dernier.

Le piratage a compromis la sécurité des données de 44 grands clients commerciaux de Postes Canada, a indiqué le service postal, sans nommer les clients touchés par l’attaque.

«Au total, les manifestes d'expédition des 44 clients commerciaux touchés par l'attaque contenaient des renseignements sur un peu plus de 950 000 destinataires», a expliqué la société.

Les auteurs du piratage auraient notamment mis la main sur des adresses, des noms, des adresses courriel et des numéros de téléphone. Aucune donnée financière n’aurait cependant été divulguée, a indiqué Postes Canada, qui affirme être parvenue à cette conclusion à la suite d’une «enquête judiciaire exhaustive».

«Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec Commport Communications, en plus d'avoir fait appel à l'aide d'experts externes en cybersécurité pour mener une enquête approfondie et prendre des mesures nécessaires. Nous informons de façon proactive les clients commerciaux touchés. De plus, nous leur fournissons les renseignements et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent déterminer les prochaines étapes», a assuré Postes Canada.