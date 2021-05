Des pompiers démissionnent en bloc à Saint-Mathieu-du-Parc

La saga de la création d'une régie incendie intermunicipale continue de secouer la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. En quelques jours, trois pompiers ont démissionné, dont un capitaine et le directeur incendie, et un quatrième serait sur le point de faire de même.

La gestion du dossier par le conseil municipal est à nouveau pointée du doigt.

«On a un taux de présence de 40 % par appel, et je suis généreux. Des appels à deux pompiers non formés, on en a eu, et que finalement personne d'autre n'arrivait. À la caserne on a l'habitude d'être une famille et de se conter des "jokes", mais là, le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est partir», s’est désolé en entrevue avec TVA Nouvelles Dave Gélinas, pompier démissionnaire, mercredi.

Le son de cloche est similaire du côté du directeur incendie, Steve Gélinas. Si celui-ci a décliné les demandes d'entrevue, l'équipe de TVA Nouvelles a obtenu sa lettre de démission.

«Durant le projet de régie incendie, le conseil actuel n'a jamais tenu bon d'écouter, de consulter ou d'informer le personnel composant le service incendie», a écrit celui qui comptait presque 20 ans de service à Saint-Mathieu-du-Parc.

Le projet de régie incendie intermunicipale vise à unifier les services incendies de cinq municipalités de la MRC de Maskinongé sous une même direction. En plus de Saint-Mathieu-du-Parc, le projet implique les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface, Saint-Paulin et Charette.

Le projet, qui découle de recommandations et d'orientations adoptées dans la foulée de la tragédie de L'Isle-Verte, en 2014, comptait à l'origine quatre autres municipalités qui se sont depuis désistées.

La mairesse de Saint-Mathieu-du-Parc, Josée Magny, a elle aussi décliné les demandes d'entrevue. Elle tente toutefois de se faire rassurante, tandis que seulement sept pompiers demeurent en poste. Des ententes ont été conclues ou seraient en voie de l'être avec des municipalités voisines, en cas d'incendie, a assuré la première magistrate.

Certains citoyens demeurent cependant inquiets.

«Dernièrement, on a eu plusieurs feux de forêt, ça a été un témoignage de l'expertise de nos pompiers», a souligné Naïke Théodose, une citoyenne à l'origine d'une pétition réclamant davantage d'explication de la municipalité dans le dossier. Le document avait recueilli plus de 200 signatures.

Une vidéo avait aussi circulé un moment sur Internet, à la façon du mouvement Anonymous, dénonçant les façons de faire du conseil municipal. Les élus y avaient vu une tentative d'intimidation.

La Sûreté du Québec avait été saisie de l'affaire. Les résultats de l'enquête sont maintenant entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et des accusations pourraient être portées.

Pendant que le dossier continue de faire des vagues, à Saint-Mathieu-du-Parc, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation devrait bientôt lui donner son aval. Si tout va comme prévu, la régie incendie pourrait officiellement voir le jour en janvier 2022.