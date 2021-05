Équipements de protection individuelle: Ottawa a réussi à s’en tirer

Handicapé par des réserves médicales d’urgence défaillantes, Ottawa a réussi quand même à tirer son épingle du jeu et a pu fournir les équipements de protection individuelle que les provinces réclamaient pour faire face à la pandémie de COVID-19, conclut le vérificateur général du Canada.

Dans un rapport déposé mercredi, le vérificateur général constate que l’Agence publique du Canada ignorait carrément, avant le début de la pandémie, «la quantité de stocks» en équipements médicaux présents dans ses entrepôts.

Les niveaux inadéquats de la Réserve nationale stratégique d’urgence étaient pourtant connus depuis plusieurs années.

«Néanmoins, face aux pressions engendrées par la pandémie, l’Agence a pris des mesures», note le rapport du vérificateur.

Avec l’aide d’autres ministères, de nouvelles politiques accélérant l’octroi des contrats d’achat et d’approbation des fournisseurs ont été mises en place.

Résultat : le gouvernement fédéral a «réussi à aider les gouvernements des provinces et des territoires à obtenir l’équipement de protection individuelle et les instruments médicaux [...] dont ils avaient besoin pendant la pandémie», indique le vérificateur général.

Selon une évaluation récente, Ottawa a acquis pas moins de 7,3 milliards $ en équipements médicaux afin de faire face à la pandémie. Bon nombre de ces contrats ont été conclus à toute hâte au printemps de 2020, alors que la planète en entier se disputait les masques, les blouses et les gants.

Pour donner une idée de l’ampleur de cet effort fédéral, on a acheté 887 millions de paires de gants médicaux, 525 millions de masques (réguliers et N-95) et 131 millions de blouses médicales, depuis l’année dernière.

Le vérificateur général n’a pas isolé de cas particuliers parmi les contrats octroyés, préférant examiner dans son rapport un échantillon de 39 contrats accordés à des compagnies qui n’ont pas été identifiées.

Le rapport note que de l’argent a été versé à l’avance à des certains des fournisseurs pour qu’ils puissent acheter les équipements. On déplore qu’on ait évalué la situation financière de seulement la moitié de ces fournisseurs avant de verser les sommes, ce qui pouvait représenter un risque.

Cependant, le vérificateur général ne précise pas si le gouvernement fédéral a perdu de l’argent en raison de ce risque.

