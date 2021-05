Le baseball majeur banni Mickey Callaway

Le baseball majeur a suspendu l’entraîneur des lanceurs des Angels de Los Angeles Mickey Callaway jusqu’à la conclusion de la saison 2022, mercredi.

L’homme de 46 ans a reçu cette sanction à la suite d’une enquête concernant des allégations d’inconduite, de maltraitances et de harcèlement sexuel faites par plusieurs femmes.

«Après avoir examiné toutes les preuves disponibles, j’ai conclu que M. Callaway avait enfreint les politiques du baseball majeur», a exprimé le commissaire Rob Manfred dans un communiqué.

«Le harcèlement n’a pas sa place dans le baseball majeur et nous nous engageons à fournir un environnement de travail saint à tous ceux qui sont impliqués dans notre sport», a ajouté le grand manitou des ligues majeures.

À la suite de l’annonce du commissaire, les Angels ont congédié Callaway. La formation californienne avait suspendu son employé en février dernier, lorsque les allégations ont fait surface au grand jour.

Selon le site sportif The Athletic, Callaway aurait transmis des photos non sollicitées à au moins cinq femmes travaillant toutes dans le monde des médias. Les gestes commis se seraient étalés sur une période de cinq ans, au cours desquels il a été à l’emploi de trois organisations au total. Celui-ci a œuvré comme responsable des artilleurs des Indians de Cleveland de 2013 à 2017. Il a ensuite été le pilote des Mets de New York en 2018 et 2019, avant d’être embauché par les Angels pour la campagne suivante.