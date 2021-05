Le fédéral met un frein à l'agrandissement du Port de Montréal en protégeant l'habitat d'un poisson rare

Ottawa protège l’habitat essentiel du chevalier cuivré, un poisson en voie de disparition qui ne vit qu’au Québec précisément à l’endroit où le port de Montréal veut s’agrandir, à Contrecœur.

L’arrêté ministériel activant l’interdiction de détruire l’habitat essentiel du chevalier cuivré, en vertu de la Loi sur les espèces en péril, a été publié aujourd’hui dans la Gazette officielle.

«Cet arrêté vient indiquer que ce n’est plus possible de construire un port à Contrecoeur, en tout cas selon la forme actuelle du projet», indique le professeur Louis Bernatchez, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génomique et conservation des ressources aquatiques, à l’Université Laval.

«C’est une grande victoire pour le chevalier cuivré, une victoire inconditionnelle qui remet en question la possibilité de poursuivre à Contrecœur le projet d’expansion du port de Montréal», renchérit le biologiste Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) au Québec.

Au bord du gouffre

La SNAP et le Centre québécois du droit de l’environnement avaient déposé une poursuite judiciaire en Cour fédérale pour forcer le fédéral à protéger l’habitat essentiel du poisson. Celui-ci a été placé sur la liste des espèces en péril dès 2007, mais rien n’a été fait depuis pour protéger son aire de vie, donc pour empêcher sa disparition.

«Le gouvernement canadien aura accumulé un retard de 101 mois sur les délais prescrits par la Loi, un retard effarant pour une espèce au bord du gouffre», s’inquiète M.Branchaud.

«Tous les voyants sont au rouge pour la seule et unique population mondiale de chevaliers cuivrés, nous n’avons tout simplement plus le droit à l’erreur pour cette espèce», prévient-il.

On compterait en effet seulement quelques milliers de chevaliers cuivrés, tout au plus.

Une icône québécoise

Ce poisson qui nage dans nos eaux depuis un million d’années est le seul ayant une aire de répartition exclusive au Québec.

«C’est une espèce iconique du Québec, au même titre que le béluga et le caribou», souligne M.Bernatchez.

C’est un poisson migrateur qui se reproduit dans le Haut Richelieu, puis va se nourrir dans les herbiers du Saint-Laurent, tout juste en aval de Contrecoeur.

Son aire d’alimentation est extrêmement restreinte et son régime alimentaire est lui aussi très particulier: il mange presque uniquement (90%) des petits mollusques, comme des escargots.