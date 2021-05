« Grand-papa, as-tu fait la guerre quand tu étais jeune ? As-tu lutté contre les méchants ?

— Non, j’ai fait mieux...

— Quoi ?

— J’ai participé à la construction du plus gros tunnel au monde !

— Le plus gros tunnel au monde ?

— Oui : le plus gros tunnel au monde !

— Où ça ? En Chine ? À Dubaï ?

— Non, ici même au Québec !

— Le plus gros tunnel au monde a été construit au Québec ?

— Oui ! Et pour le construire, on a dû fabriquer le plus gros tunnelier au monde !

— Pourquoi ?

— Parce qu’aucun tunnelier ne pouvait creuser un tunnel de cette grosseur ! Ça n’existait pas ! On parle après tout du plus gros tunnel au monde !

— Wow ! Je ne savais pas que le Québec était aussi riche !

— Ah, on n’était pas riche, loin de là... On venait de sortir d’une longue pandémie qui nous avait coûté des milliards de dollars, et plusieurs de nos infrastructures routières étaient en état de délabrement avancé, il y avait des trous partout, des fissures... On a même dû fermer un pont de toute urgence parce qu’on avait peur qu’il tombe ! Un pont super important !

— Le plus long pont au monde ?

— Non, non... Mais un pont hyper achalandé ! Stratégique ! Qu’on a laissé se détériorer pendant des années sans réagir...

— Ça coûte cher, construire le plus gros tunnel au monde, grand-papa ?

— Dix milliards ! Juste construire la machine capable de construire le plus gros tunnel au monde a coûté un milliard ! Mais que veux-tu : on est comme ça, au Québec, on ne se laisse pas impressionner par une couple de zéros ! Quand on a reçu les Jeux olympiques en 1976, on a dépensé plus de trois milliards de dollars pour construire le plus beau stade au monde ! Les gens venaient de partout à travers le monde pour le voir !

— Et maintenant, il sert à quoi ?

— À vacciner les gens et à abriter des pingouins.

— Il va servir à quoi, le plus gros tunnel au monde ? Il va permettre de transporter du pétrole à travers les montagnes ? D’acheminer de grosses machines dans le Grand Nord ? De nous aider à mieux exploiter nos ressources naturelles ? D’ériger le plus gros barrage au monde ?

— Il va permettre aux gens de Lévis qui travaillent à Québec de sauver du temps le matin et à la fin de la journée.

— C’est tout ?

— Il va aussi permettre de rétablir un certain équilibre entre Québec et Montréal. Vois-tu, avant, c’étaient seulement les Montréalais qui pétaient plus haut que le trou. Mais grâce au plus gros tunnel au monde, les gens de Québec ont pu le faire, eux aussi !

— Comme ça, nous aussi, dorénavant, on pourra dépenser des sommes astronomiques ?

— En plein ça ! Et qui sait, si on continue, un jour, on pourra même avoir la dette la plus grosse au monde ! Que tu vas passer ta vie à payer, ma p’tite !

— Oh, j’ai hâte, grand-papa ! »