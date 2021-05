Modification de la constitution : la motion du Bloc québécois rejetée aux Communes

La motion du Bloc québécois demandant l’appui de tous les députés pour reconnaitre la possibilité pour le Québec de modifier seul sa section de la constitution a été rejetée à la Chambre des Communes.

• À lire aussi: Amendements à la constitution : Trudeau tient tête aux critiques

• À lire aussi: Réforme de la loi 101: une majorité de Québécois approuve le plan du gouvernement Legault

• À lire aussi: Constitution canadienne: le premier ministre albertain en admiration devant l’aplomb du Québec

Au moment où le vote avait lieu, la voix de l’ancienne députée libérale et ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould s’est levée pour exprimer son désaccord. La députée n’a plus de ligne de parti puisqu’elle siège depuis 2019 comme indépendante après avoir été écartée du caucus libéral dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

La motion présentée par le Bloc québécois avait besoin d’un appui unanime de tous les députés présents pour être validée. Elle suggérait notamment que «l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives».

Les partis fédéraux ne se sont pas opposés à la motion. Au contraire, l’ensemble des élus, incluant le premier ministre Justin Trudeau, avaient accordé d’une manière ou d’une autre leur bénédiction à la proposition de Québec.

Le Bloc cherchait toutefois à amener les autres partis à adopter une position claire en se commettant avec une motion sur le sujet.

«Il s’agit de faire en sorte que la Chambre des Communes prenne acte d’un ensemble de faits validés quant à l’affirmation du Québec d’être une nation française», avait déclaré en point de presse matinal le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, qui était aussi revenu à la charge lors de la période de questions.

Il reste que les partis n’ont pas voulu s’opposer à la volonté du gouvernement de François Legault et de sa loi 96, qui veut modifier unilatéralement sa section de la constitution de 1867 pour y inscrire que le Québec forme une nation dont le français est l’unique langue officielle et commune.

«Tout notre parti et mes députés appuient [la culture québécoise et la reconnaissance de la nation], et on va appuyer la motion», avait déclaré plus tôt le chef du NPD Jagmeet Singh. Il a souligné que le sujet n’a fait l’objet d’aucun débat au sein de son caucus tant l’idée fait consensus. Il a souligné que pour lui, cette reconnaissance restait de l’ordre «symbolique», mais n’en reste pas moins «importante».

L’Université d’Ottawa écartée de la motion

Initialement, M. Blanchet flirtait avec l’idée d’inclure dans la motion une déclaration demandant que le gouvernement retire des mains de l’Université d’Ottawa la gestion du Programme de contestation judiciaire (PCJ). La proposition a finalement été écartée.

Financé par le fédéral et dirigé par un comité des plus hauts responsables de l’Université d’Ottawa, incluant le recteur Jacques Frémont, ce programme avait accordé 125 000 $ à la Commission scolaire English Montreal (CSEM) dans sa contestation de la loi 21 en février 2020.

«L’Université d’Ottawa, par ses comportements et ses choix récents, n’est pas digne d’avoir le mandat de gérer un tel programme», avait déclaré la semaine dernière M. Blanchet. Il avait toutefois précisé que le Bloc n’est «pas contre» le PCJ, mais qu’il souhaitait qu’il soit confié à une autre organisation.

M. Blanchet reproche notamment au recteur sa gestion des dossiers concernant la professeure Verushka Lieutenant-Duval et le professeur Amir Attaran.