Montréal présente le plan d’aménagement du parc Jarry

La Ville de Montréal présentera mercredi soir le plan d’aménagement du parc Jarry situé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Le public est invité à participer à une rencontre virtuelle sur les orientations du plan d’aménagement de cet espace vert créé en 1925.

«Dans le cas du parc Jarry, nous voulons maintenir ce juste équilibre entre les fonctions sportives et de détente de ce lieu exceptionnel, si cher aux Montréalaises et Montréalais», a indiqué par communiqué Robert Beaudry, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Nous souhaitons faire de Montréal une ville plus résiliente, plus verte et en santé, où règne une belle qualité de vie», a-t-il ajouté.

Le projet de plan d’aménagement a été précédé par des consultations de nombre d’organismes et un sondage auprès de 3600 personnes.