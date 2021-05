Neuf éclosions liées aux rassemblements dans les parcs à Montréal

Si la santé publique de Montréal rapporte 216 éclosions actives sur l’ensemble de son territoire, les rassemblements nombreux dans les parcs sont à l’origine de neuf d’entre elles, a fait savoir la directrice régionale, la Dre Mylène Drouin lors d’un point de presse mercredi.

«On commence à avoir une petite hausse des éclosions dans la communauté, c’est tout à fait normal parce qu’évidemment il y a plus de contacts dans les parcs. Neuf de nos 16 éclosions dans la communauté sont associées aux contacts que les gens ont eus dans les parcs», a précisé Dre Drouin en invitant la population à plus de prudence.

Évitez de partager de la nourriture, des verres, des objets, maintenez la distance avec les autres personnes, conseille Dre Drouin.

«Il y a moyen d’avoir des pratiques sécuritaires à l’extérieur et, si vous êtes impliqué dans une éclosion, continuez de collaborer avec la santé publique. On ne joue pas à la police, on ne va pas juger les comportements, mais c’est important pour nous de retracer les chaînes de transmission.»

Dans les éclosions rapportées, 84 sont liées aux milieux de travail, 64 dans les établissements scolaires, 26 dans les services de garde, 12 dans les milieux de soins et 16 dans la communauté.

«Le virus circule encore, mais sommes toute ce sont des petites éclosions bien contrôlées», a spécifié la directrice de la santé publique.