Pare-brise: bien plus que de la vitre

Bien que les automobilistes voient à travers leur pare-brise chaque fois qu’ils montent à bord de leur automobile, trop peu prennent conscience de celui-ci.

Non seulement il agit comme facteur au chapitre de la visibilité, mais il joue également un rôle dans la structure d’un véhicule. Pour y voir clair, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pierre Lévesque, président de l’entreprise VitrXpert, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

De plus en plus de technologie

Au fil des dernières années, la technologie s’est incrustée dans l’automobile. Et l’univers des pare-brise n’y a pas échappé. À cet effet, M. Lévesque explique que la sécurité active passe souvent par le pare-brise : « le meilleur endroit pour avoir la meilleure vision, c’est dans le haut du véhicule, donc le haut du pare-brise. C’est le cas du système EyeSight de Subaru notamment. Ils sont souvent placés au centre à la même hauteur que le rétroviseur. » Suite à un remplacement du verre, M. Lévesque souligne l’importance de recalibrer les différents capteurs afin que ceux-ci soient utilisés de manière optimale et sécuritaire.

On répare ou on remplace?

Si certains automobilistes peuvent avoir tendance à croire qu’il faut forcément remplacer un pare-brise lorsque celui-ci est endommagé, celui qui est à la tête de VitrXpert rappelle qu’il peut-être réparé, tout dépendant de la situation. « Lors d’une réparation, la pièce reste en place. Pour le remplacement, on la change. Le remplacement de pare-brise va avoir une incidence plus grande [pour les assurances]. Mais une réparation de pare-brise, dans le cas où la pièce demeure en place, il n’y a pas d’incidence et c’est même perçu comme un bon comportement auprès des compagnies d’assurance. »

Pour distinguer un pare-brise qui peut-être réparé à celui qui doit être remplacé, M. Lévesque explique que « c’est déterminé en fonction de l’endroit et de sa grosseur. On entend souvent l’idée selon laquelle si le bris est plus petit qu’une pièce de 1 ou 2 $, on est capable de le réparer. Oui, mais tout dépend de la localisation du bris. On ne devrait pas réparer à moins de 4 centimètres du contour en raison de la tension ainsi que dans l’axe de la caméra si le pare-brise en est muni. Même chose pour le champ de vision. »

Il a aussi précisé qu’il y avait une limite à la réparation. Après la troisième réparation sur un même pare-brise, il recommande fortement de le remplacer.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du Ford F-150 Lightning 2022, du cap des 100 000 véhicules électriques qui a été atteint au Québec ainsi que d’une étude démontrant que 4 acheteurs sur 10 sont prêts à payer plus cher leur véhicule neuf pour l’obtenir plus rapidement.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Mazda6 2021 et la Toyota Corolla Apex 2021.

Réponse à une question du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent à une question du public concernant les rouages de la vente par accommodation.